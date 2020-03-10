Sergen Yalçın, Galatasaray'a özel hazırlandı

Bireysel hataları en aza indirmeye çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, G.Saray derbisinde hücumda ve defansta birlikte hareket etmenin önemini oyuncularına aktaracak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın, Galatasaray'a özel hazırlandı
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10 Mart 2020 09:37
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşmasının parolasını "Takım oyunu" olarak belirledi.

Ankaragücü maçından sonra futbolcularına iki gün izin veren Sergen Yalçın, bu sürede Sarı-Kırmızılı ekibinin analizlerini inceleyerek derbi çalışmalarına başladı. Deneyimli teknik adam, hafta boyunca hücumda ve defansta birlikte hareket etmenin önemini oyuncularına aktaracak.

TOPLANTILAR YAPACAK

Galatasaray'ın özellikle orta sahadaki yüksek temposunu dikkat çeken Sergen Yalçın, topun gerisinde kalarak rakibin bu alandaki temposunu etkisiz hale getirmek istiyor. 47 yaşındaki teknik adam, antrenmanlarda hem oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak hem de genel toplantılar düzenleyerek takımın motivasyonunu yükseltmeye çalışacak.

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