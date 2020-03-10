TOPLANTILAR YAPACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşmasının parolasını "Takım oyunu" olarak belirledi.Galatasaray'ın özellikle orta sahadaki yüksek temposunu dikkat çeken Sergen Yalçın, topun gerisinde kalarak rakibin bu alandaki temposunu etkisiz hale getirmek istiyor. 47 yaşındaki teknik adam, antrenmanlarda hem oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak hem de genel toplantılar düzenleyerek takımın motivasyonunu yükseltmeye çalışacak.