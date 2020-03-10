Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşmasının parolasını "Takım oyunu" olarak belirledi.
Ankaragücü maçından sonra futbolcularına iki gün izin veren Sergen Yalçın, bu sürede Sarı-Kırmızılı ekibinin analizlerini inceleyerek derbi çalışmalarına başladı. Deneyimli teknik adam, hafta boyunca hücumda ve defansta birlikte hareket etmenin önemini oyuncularına aktaracak.
TOPLANTILAR YAPACAK
Galatasaray'ın özellikle orta sahadaki yüksek temposunu dikkat çeken Sergen Yalçın, topun gerisinde kalarak rakibin bu alandaki temposunu etkisiz hale getirmek istiyor. 47 yaşındaki teknik adam, antrenmanlarda hem oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak hem de genel toplantılar düzenleyerek takımın motivasyonunu yükseltmeye çalışacak.
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Ankaragücü maçından sonra futbolcularına iki gün izin veren Sergen Yalçın, bu sürede Sarı-Kırmızılı ekibinin analizlerini inceleyerek derbi çalışmalarına başladı. Deneyimli teknik adam, hafta boyunca hücumda ve defansta birlikte hareket etmenin önemini oyuncularına aktaracak.
TOPLANTILAR YAPACAK
Galatasaray'ın özellikle orta sahadaki yüksek temposunu dikkat çeken Sergen Yalçın, topun gerisinde kalarak rakibin bu alandaki temposunu etkisiz hale getirmek istiyor. 47 yaşındaki teknik adam, antrenmanlarda hem oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak hem de genel toplantılar düzenleyerek takımın motivasyonunu yükseltmeye çalışacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın