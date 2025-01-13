Sergen Yalçın, TFF'nin aldığı yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili Ekol TV'de açıklamalar yaptı.
İşte Sergen Yalçın'ın o açıklamaları:
"HAKEM İYİ Mİ NERDEN BİLECEĞİZ"
"Hakemleri tanımıyoruz ki. Geçen sene Portekiz'den geliyordu. Hakem iyi hakem mi nereden bileceğiz? Kimse tanımıyor bu adamı"
Öte yandan Sergen Yalçın "çözüm teklifim" diyerek TFF'ye VAR hakemi önerisi yaptı.
"VAR'DA OTURUP POZİSYONLARI İNCELEMEK ZOR MU?
"VAR'a hakemliği bırakmış insanları getirmek lazım" diyen Sergen Yalçın, "VAR'da oturup pozisyonlar incelemek bu kadar zor mu? VAR'da oturan biri için hakemliği bırakmış olmasının bir önemi var mı? Bence yok" şeklinde konuştu.
Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus tavsiyesinde bulunan Sergen Yalçın, "Bugün Cüneyt Çakır, VAR hakemi olur mu olmaz mı? VAR'da oturacak adam zaten, pozisyon inceleyecek. Adam sahaya çıkmayacak ki. Televizyonda maça bakacak" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın sözlerini "Bir çözüm üretilecekse bu da benim çözüm teklifim. Yabancı hakem otursa bu işler düzelecek mi sanıyorsunuz? Yabancı hakeme de sallayacak herkes. Bu işler hiçbir şekilde düzelmez. Böyle gelmiş böyle gider" diyerek sözlerini noktaladı.
Sergen Yalçın'dan, yabancı VAR hakemi yorumu
Futbol yorumcusu Sergen Yalçın, yabancı VAR hakemi kararını değerlendirdi. Öte yandan Sergen Yalçın, TFF'ye çözüm teklifi de sundu.
Sergen Yalçın, TFF'nin aldığı yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili Ekol TV'de açıklamalar yaptı.
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