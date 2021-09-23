Sergen Yalçın'dan Balotelli'ye, "İyi ki almadım"

Dünyaca ünlü yıldız Balotelli'nin Beşiktaş'a gelmesine iki defa engel olan Sergen Yalçın, "10 sene önceki lafıma kin duyacak kadar problemli birini transfer etsek, kim bilir nelerle karşılaşacaktık" dedi.

Haber; Türkiye
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Sergen Yalçın'dan Balotelli'ye, 'İyi ki almadım'
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23 Eylül 2021 13:45
Mario Barwuah Balotelli
Mario Barwuah Balotelli
Adana Demirspor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 3-0 öndeyken berabere biten Adana Demirspor maçının üzüntüsüyle birlikte Mario Balotelli transferinde haklı çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı önceki sezon başında dünyaca ünlü yıldızın transferi gündeme geldiğinde son anda araya girmiş ve "Mario Balotelli soru işaretleri olan biri. Yönetim istiyorsa alabilir ama benim için problemli biri" demişti. Bunun üzerine siyah beyazlılar Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamış ve Kamerunlu golcü sezonun son haftaları hariç şampiyonluğu en çok katkı veren isimlerden biri olmuştu.

DOĞRU KARAR

İtalyan golcü sezon başında da gündeme geldi. Siyah beyazlı yöneticiler Sergen Yalçın'a, Balotelli hakkındaki fikrini tekrar sordu ama aynı cevabı aldı. Balotelli bir defa daha veto edilince Beşiktaş'ın yeni golcüsü Batshuayi oldu. Sergen Yalçın son Adana Demirspor maçında ve bitiminde yaptığı tahrik edici hareketler sonrası Balotelli hakkında çok doğru bir karar aldığını düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "2013'teki 'Beyni yok' lafıma kini devam edebilecek kadar problemli bir oyuncuyu transfer etseydik sezon içinde bizi çok zor durumlarda bırabilirdi. İyi ki araya girmişim" dedi.  

 

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