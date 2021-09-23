Sergen Yalçın'dan Balotelli'ye, 'İyi ki almadım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 3-0 öndeyken berabere biten Adana Demirspor maçının üzüntüsüyle birlikte Mario Balotelli transferinde haklı çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı önceki sezon başında dünyaca ünlü yıldızın transferi gündeme geldiğinde son anda araya girmiş ve "demişti. Bunun üzerine siyah beyazlılar Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamış ve Kamerunlu golcü sezonun son haftaları hariç şampiyonluğu en çok katkı veren isimlerden biri olmuştu.İtalyan golcü sezon başında da gündeme geldi. Siyah beyazlı yöneticiler Sergen Yalçın'a, Balotelli hakkındaki fikrini tekrar sordu ama aynı cevabı aldı. Balotelli bir defa daha veto edilince Beşiktaş'ın yeni golcüsü Batshuayi oldu. Sergen Yalçın son Adana Demirspor maçında ve bitiminde yaptığı tahrik edici hareketler sonrası Balotelli hakkında çok doğru bir karar aldığını düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı,dedi.