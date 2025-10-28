28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta istemiyor!

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, scout ekibinin başındaki Eduard Graf'ı hedef gösterdi. "Yaptığı işleri görüyorsunuz." diye Graf'ın yanlış transferler yaptığını belirten Yalçın, Başkan Serdal Adalı'ya mesaj gönderdi.

calendar 28 Ekim 2025 09:34 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 11:56
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta istemiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'deki performansıyla istikrarsız görüntü çizen Beşiktaş'ta Eduard Graf, günah keçisi ilan edildi. Sezon başında yapılan transferlerden memnun olmayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Kasımpaşa maçı sonrası "Yaptığı işleri görüyorsunuz" diyerek Graf'ı hedef aldı.

Alman futbol adamıyla çalışmak istemediğinin sinyalini veren Yalçın, Başkan Serdal Adalı'dan Graf'ın işine son verilmesini bekliyor.

Devre arasında Serkan Reçber ile birlikte transferde yetkili olacak olan siyah-beyazlıların hocası, yeni takviyelerle takımı ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.