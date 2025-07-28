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Serge Aurier, 1 sene sonra kulüp buldu!

Galatasaray'da yarım sezon geçiren Serge Aurier, İran ekiplerinden Persepolis ile anlaştı.

calendar 28 Temmuz 2025 14:33 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 14:34
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Serge Aurier, 1 sene sonra kulüp buldu!
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Galatasaray'da yarım sezon kalan Serge Aurier, İran ekiplerinden Persepolis ile anlaştı.

1 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kulüpsüz olan 32 yaşındaki sağ bekleniyor yarım sezon geçirdiği Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

2024/25 sezonunun devre arasında transfer olan Fildişi Sahilli sağ bek, sakatlığı sebebiyle sadece 4 maçta 71 dakika süre aldı.

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