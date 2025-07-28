Serge Aurier, 1 sene sonra kulüp buldu!

Galatasaray'da yarım sezon kalan Serge Aurier, İran ekiplerinden Persepolis ile anlaştı.
1 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kulüpsüz olan 32 yaşındaki sağ bekleniyor yarım sezon geçirdiği Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
2024/25 sezonunun devre arasında transfer olan Fildişi Sahilli sağ bek, sakatlığı sebebiyle sadece 4 maçta 71 dakika süre aldı.
1 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kulüpsüz olan 32 yaşındaki sağ bekleniyor yarım sezon geçirdiği Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
2024/25 sezonunun devre arasında transfer olan Fildişi Sahilli sağ bek, sakatlığı sebebiyle sadece 4 maçta 71 dakika süre aldı.