Serdar Topraktepe, Mourinho'yu mat etti

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, derbideki tercihleriyle Jose Mourinho'yu mat etti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Serdar Topraktepe, Mourinho'yu mat etti
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09 Aralık 2024 10:15
Beşiktaş'ta derbi zaferinin kahramanlarından biri şüphesiz Serdar Topraktepe oldu.

Siyah-beyazlılarda ne zaman hangi görev verilirse yerine getiren, her kaos döneminde başvurulan emekçi teknik adam, Jose Mourinho gibi bir markayı derbide taktiksel olarak mat etti.

Camianın büyük saygı duyduğu 48 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'a katkısı, derbi zaferi kadar Alex Oxlade-Chamberlain gibi bir ismi takıma kazandırması oldu.

PRİM ETKİSİ

Serdar Topraktepe yönetiminde Beşiktaş küllerinden doğarken Başkan Hüseyin Yücel'in maaşları ödeyip, takıma prim vermesi de itici güç etkisindeydi.

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