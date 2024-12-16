Serdar Topraktepe: 'Kolay maç değil'

Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Beşiktaş, lig sonuncusu Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor.
3 puanı silindiği için eksi 1 puanda olan, bu sezon galibiyet alamayan tek takım durumundaki Adana Demirspor evindeki maçta 3 puan özlemine son vermek istiyor. Ligde Fenerbahçe galibiyeti ile moral bulan Serdar Topraktepe'nin öğrencileri de kazanıp Bodo yenilgisiyle üzülen taraftarının gönlünü alma peşinde.
2'DE 2 PEŞİNDE
Yaklaşan seçim öncesinde iki başkan adayının da, "Devam edeceğiz" dediği Serdar Topraktepe, Fenerbahçe galibiyetinden sonra 2'de 2 yapma amacında.
TOPRAKTEPE UYARDI
Tecrübeli teknik adam, "Adana Demirspor'un durumu sizleri rehavete sokmasın. Kazanmak ve bize zorluk çıkarmak isteyecekler. Buna hazır olacağız. Yılı Adana ardından Alanya galibiyetleriyle kapatalım. Yönetimin de buna ihtiyacı var" uyarısı yaptı.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
3 puanı silindiği için eksi 1 puanda olan, bu sezon galibiyet alamayan tek takım durumundaki Adana Demirspor evindeki maçta 3 puan özlemine son vermek istiyor. Ligde Fenerbahçe galibiyeti ile moral bulan Serdar Topraktepe'nin öğrencileri de kazanıp Bodo yenilgisiyle üzülen taraftarının gönlünü alma peşinde.
2'DE 2 PEŞİNDE
Yaklaşan seçim öncesinde iki başkan adayının da, "Devam edeceğiz" dediği Serdar Topraktepe, Fenerbahçe galibiyetinden sonra 2'de 2 yapma amacında.
TOPRAKTEPE UYARDI
Tecrübeli teknik adam, "Adana Demirspor'un durumu sizleri rehavete sokmasın. Kazanmak ve bize zorluk çıkarmak isteyecekler. Buna hazır olacağız. Yılı Adana ardından Alanya galibiyetleriyle kapatalım. Yönetimin de buna ihtiyacı var" uyarısı yaptı.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!