Serdar Topraktepe: "Kolay maç değil"

Beşiktaş, lig sonuncusu Adana Demirspor'a konuk oluyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, "Rehavet bizi yakar, kolay maç değil" uyarısı yaptı.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Serdar Topraktepe: 'Kolay maç değil'
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16 Aralık 2024 09:52
Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Beşiktaş, lig sonuncusu Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor.

3 puanı silindiği için eksi 1 puanda olan, bu sezon galibiyet alamayan tek takım durumundaki Adana Demirspor evindeki maçta 3 puan özlemine son vermek istiyor. Ligde Fenerbahçe galibiyeti ile moral bulan Serdar Topraktepe'nin öğrencileri de kazanıp Bodo yenilgisiyle üzülen taraftarının gönlünü alma peşinde.

2'DE 2 PEŞİNDE

Yaklaşan seçim öncesinde iki başkan adayının da, "Devam edeceğiz" dediği Serdar Topraktepe, Fenerbahçe galibiyetinden sonra 2'de 2 yapma amacında.

TOPRAKTEPE UYARDI

Tecrübeli teknik adam, "Adana Demirspor'un durumu sizleri rehavete sokmasın. Kazanmak ve bize zorluk çıkarmak isteyecekler. Buna hazır olacağız. Yılı Adana ardından Alanya galibiyetleriyle kapatalım. Yönetimin de buna ihtiyacı var" uyarısı yaptı. 

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