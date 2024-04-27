Serdar Topraktepe: 'Beşiktaş derbilerde iyi oynar'

Beşiktaş derbilerde her zaman iyi futbol oynamaya çalışır. Bizim zamanımızda da böyleydi. Futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapacak

." sözlerini sarf etti.



Futbolculuk dönemindeki derbiler ile karşılaştırma yapan Topraktepe, " Futbolculuk daha kolay, burası daha zor. İlk kez antrenör olarak derbiye çıkacağım. İnşallah futbolcularımız istediklerimizi yapar ve taraftarlarımızı mutlu ederiz. " dedi.



Sağ bek tercihini açıklayan Topraktepe, "Onur Bulut üç haftadır aramızda yoktu. Dört idman yaptı, iki tanesine anestezi ile çıktı. Necip Uysal'ın yıllardan beri sağ bek oynadığını bildiğimiz için derbide sağ bek başlamasına karar verdik ." sözlerini sarf etti.

