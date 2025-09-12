Son olarak İran Ligi ekiplerinden Persepolis ile yollarını ayırarak kulüpsüz kalan Serdar Dursun, Süper Lig'e geri döndü.
Kocaelispor, 33 yaşındaki golcü oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Persepolis'a transfer olan 33 yaşındaki milli futbolcu, kulübüyle çıktığı 15 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.
