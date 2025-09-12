Serdar Dursun, Süper Lig'e geri döndü!

Kocaelispor, Persepolis ile yollarını ayıran Serdar Dursun'u kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Son olarak İran Ligi ekiplerinden Persepolis ile yollarını ayırarak kulüpsüz kalan Serdar Dursun, Süper Lig'e geri döndü.

Kocaelispor, 33 yaşındaki golcü oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Persepolis'a transfer olan 33 yaşındaki milli futbolcu, kulübüyle çıktığı 15 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.
