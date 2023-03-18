Serdar Aziz, Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz'in takımdaki geleceği konusunda yeni bir gelişme yaşandı.



SERDAR AZİZ İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI



32 yaşındaki milli stoper, 2022 yılında Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıllığına uzatmıştı. Ligde bir süredir kesik yiyen ancak Sevilla eşleşmesinde formasını kapan Serdar Aziz'le ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.



SERDAR AZİZ'DE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Serdar Aziz'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp Beşiktaş'a imza atacağı iddia edildi. Ancak söz konusu haberin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Fenerbahçe ile geçtiğimiz yıl 3 senelik kontrat imzalayan Serdar Aziz'in takımda kalacağı belirtildi.



FENERBAHÇE'DE DEVAM EDECEK



Fenerbahçe'nin sezon sonunda Jesus'la yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılırken, Serdar Aziz'in takımda kalmaya devam edeceği kaydedildi. Yabancı sınırını da düşündüğümüzde Serdar Aziz Fenerbahçe için kritik bir öneme sahip.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla eşleşmesinde yeniden ilk 11'e dönen Serdar Aziz, sergilediği performansla geçer not almıştı.



32 yaşındaki Serdar Aziz bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarla 18 maça çıktı.





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