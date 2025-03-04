Serdal Adalı: Fenerbahçe'ye göre bize iki katı fiyata gelmiş!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Az Önce Konuştum Programı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Serdal Adalı: Fenerbahçe'ye göre bize iki katı fiyata gelmiş!'
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04 Mart 2025 21:54
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Az Önce Konuştum Programı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

"FENERBAHÇE'YE 700'E, BİZE 1.400'E GELMİŞ"

"Savcılık işi hiç hoşlanmadığım bir hadise. En azından bundan sonra buraya gelip başkanlık, yöneticilik yapacak insanların daha dikkat etmelerini sağlayacak bir hadise olduğu için gittim. İlk olan ışıklandırma hadiseleri. Tesadüf, ödemelerinin gündeme gelmesiyle... Getirin bir görelim dedik."

"Stadyumdaki yeni ışıklandırma projesinin ödemeleriyle ilgili... İlk hafta geldiğimiz şey ödemelerdi, ilk 15-20 gün. Neyi nasıl ödeyeceğiz. Konu oradan açıldı. Aynı uygulamayı Fenerbahçe yapmış. Sorun bakalım onlar kaça yapmış. Çok farklar gördük. Fenerbahçe'nin 700 bin euro yaptırdığı proje, bizde tabii 3-4 aşamalı olmak üzere 700'e gelecek kısımda 1 milyon 400 bin civarında, iki katı gibi."

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