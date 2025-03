Serdal Adalı'dan açıklamalar!

"FENERBAHÇE'YE 700'E, BİZE 1400'E GELMİŞ"







"DAHA DÜŞÜK TEKLİFİN EVRAĞI SAKLANMIŞ"





"BİR KURUŞ DA GÖRÜRSEM GİDECEĞİM SAVCILIĞA"





"Pis kokular burnuma geldi tabii. Aynı işlemi, aynı projeyi, 700 bin euro'ya yapılan şeyi, Beşiktaş'a 1.4 milyona yapılması normal mi? (Birileri cebine mi indirmiş?) Onu Allah bilir. 3 ay sonra seçim var, şunu seçimden sonraya bırakayım diye bir şeyim, korkum, düşüncem yok. Genel kurul bize bir yetki vermiş. Sonuna kadar da doğrusu neyse onu yapacağız. Bir kuruş da görürsem gideceğim savcılığa."



"FUTBOLCUNUN BİR SUÇU YOK"



"Futbolcunun bir suçu yok. 12 milyon euro bonservis ödenmiş ama futbolcunun cebine giren bir şey yok ki. Konuşulunca futbolcu da etkileniyor. Denetim raporu devam ediyor, üstüne çalışılıyor. Yurt dışına yazı yazılıyor, kime ne ödendi gibi, araştırılıyor. Bu Beşiktaş'ın parası. 122 senede yapılan bir borç var, 1 senede bir o kadar yapılmış. İnsanın ister istemez canı yanıyor. Ödüyoruz, bu olacak yani, ondan bir şikayetimiz yok. Nerede yanlışlık var, üstüne gideceğiz. Bizden sonra gelen, şunu şöyle yaparken daha dikkatle yapsın. Sonucu olsun en azından..."



HACKER SALDIRISI



"Hacker saldırısı, seçimden 1 hafta 10 gün önce başladı, sonra devam etti. Profesyonel ekipten yardım aldık. En son 6 Şubat'ta yüzde yüz neyin nasıl yapıldığı tespit edildi. Sosyal medyada Serdal Adalı ekibi 6 Şubat'ta hesapları silmiş diye tersine algı yaratmaya çalıştılar. Kulübün serverlarında ne varsa silinmiş. Denetim kurulunun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbir tanesi yok. Loglar silinmiş. E postalar silinmiş. Vardır orada yedeği dedik, onlara kadar silinmiş."



"DOSYALAR YOK"



"Birebir satın almayla ilgili dosyalar yok, e-maillerin tamamına yakını yok. Burada maalesef, hiçbir şey olmasa bile bunları gördükten sonra bile... Maalesef böyle. Bekliyoruz, Denetim Kurulu diğer araştırmalarını bitirdikten sonra rapor verecek."



"FUTBOL DÜNYASINDA HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ"



"Futbol dünyasında hiçbir şey gizli kalmaz kardeşim, iki iki daha dört. Benim bildiğim, araştırdığım şeyler var. Yurt dışında tanıdığım menajerler, kulüp sahipleri, eski futbolcular var. Bir şekilde ortaya çıkacak, çıkarmaya çalışacağız. Gözünle görmeden ispat edebileceğin bir konu değil ama sen 12 milyon euro'yu tamamını kulübe ödersin, kulüp kime neler verdi, oradan bir ancak sonuca varabilirsin. Oraya kadar takip edeceğiz."



"MASAK DURUMU YOK"



İnşallah bunları konuşuruz, bir daha da konuşmaya gerek kalmaz.

PARAYI GERİ GETİREBİLİRİZ AMA..."





"Hocalarla, 2-3 tane önümüzde isim vardı. En fazla canımı sıkan bir tanesi, 'Okuduklarımız doğru mu' diyorlardı. Beşiktaş ile görüşecek hoca ister istemez google'lıyor, önüne geliyor. 'Bunların bir kısmı doğru değil' falan dedik. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da kulübün itibarı. Parayı geri getirebiliriz ama itibarı getirmek birazcık zor."



"Cengiz Ünder transferinden taraftarın tepkisi nedeniyle mi vazgeçtiniz?"



"Hayır. İlk hocayla oturduk. Bilgi aldığımız iki scout ekibinin listesinde de Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz vardı. Buraları yerli futbolcu varsa diğer bölgeler için elimiz rahatlar fikriyle çıktı. Herkes yazdı çizdi. İşin mali yönünde... Cengiz'den kaynaklanan bir konu değil, Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu. Cengiz, kendi de işin açığı, 'İstenmediğim yere gitmeyeyim' demiş menajerine. Herkes öğrensin; sosyal medyanın tepkisiyle ne adam alırım, ne adam veririm, ne de vazgeçerim. Gelsin, transferi sosyal medya yapsın o zaman."



"ORGANİZE YAPILAR VAR"



"Organize yapılar var. Sosyal medyadan inanılmaz faydalı şeyler geliyor, yorumlar, eleştiriler. Bunlardan faydalanıyoruz da hiç öyle sosyal medyaya karşı... Serdal Adalı başkan oldu, geldi sosyal medyaya salladı falan, kesinlikle öyle bir şey değil. Diğer kulüplerde de var ama hiçbirinde o kadar değil. Üç tane başkan adayı diye adı geçen insan var. Fikret Bey, onun çevresinde oluşan, Fikret Bey'in haberi yok bundan, onun çevresinde oluşan bir troll ekibi var. Emre Kocadağ'ın çevresinde oluşan troll ekibi var. Hüseyin Bey'in ta seçimden oluşan bir ekip var. Fikret Bey'i tanırım, hiç böyle şeylere inanmaz, tevessül de etmez. Hüseyin Başkan ile yeminler etti, 'Abi benle alakası yok' dedi. Bu tip şeylerde tabiri caizse yancı dediğimiz kişiler... Candaş Başkan olsa, ben buradan nemalanacağım, başka bir şey değil."





"BEŞİKTAŞ'A KENE GİBİ YAPIŞMIŞLAR"





"Beşiktaş'ın üstüne kene gibi yapışmışlar. Seçim zamanı gelsinler, buradan nemalansınlar. Tabii ki üstüne gideceğiz. Gerekirse bu konuyla ilgili de Savcılığa gideceğim, gideceğim yani! Tespitler var. Yurt dışı IP adreslerinden alınmış binlerce hesap var. Bir tweet, altında 40-45 hesap var. Yurt dışındaki ekip devreye giriyor, 3 bin 4 bin gönderi oluyor. Deşifre edilir en azından. Seçim zamanı 'bu doğru değil, bu doğru değil, bu hesap sahte' falan demiştik. Ona benzer bir şey yapacağım. Beşiktaş'ın içindeki ve dışındaki kenelerden kurtulması lazım."



"Fikret Orman, 'Serdal Adalı'ya kumpas kurulacak' dedi."



"Aslında hiç bu, Fikret Başkan ve Çebi konusuna girmek istemiyorum. Bir iki kelime etmeden geçemeyeceğim. Bana artık kurulmayan bir şey kalmadı, kuracak olan kursun. İstediklerini yapabilirler. Yeter ki Beşiktaş'a zarar gelebilecek bir şey yapmasınlar. Bana ne diyecekler, her şeyi ortada olan insanım."



"SENELERDİR CAMİA OLAMIYORUZ"



"Son Divan... Daha doğrusu, zaman zaman bu konuda dertlenmiş olabilirim. Fikret Başkan'ın söylemleri, Ahmet Başkan'ın cevap vermeleri hiç hoş değil. Camia sıkıldı bu işten artık, sıkıldı. Divan'da Ahmet Başkan konuşmaya başladığında, ne zamanki konular başka yere gidecek, oturururken 'Başkanım gerek yok, artık bir camia olalım' diye arkadan söyledim. Döndü 'bunları söyleyeceğim' dedi. Hiç gereği yok. Gündemimiz bu değil. Beşiktaş sıkıntılı bir devreden geçiyor. Kim ne yaptıysa yaptı... Artık ne diyeyim. Bir dostluk olsun, kaynaşalım, maalesef senelerdir camia olamıyoruz! Çok da üzücü bir şey bu. Şu camianın başına gelmedik hiçbir şey kalmadı, herkes kendi dünyasında, herkes kendini düşünüyor. Ahmet Başkan bir şey söylüyor, Fikret Başkan yoldayken radyoya bağlanıyor. Ben rica ediyorum, son vermeleri lazım. Fikret Başkan, 'Ahmet Başkan kulübe geliyormuş' gibi bir laf etmiş. Beni de tanır. Aynı şey orada da var."



"Ahmet Nur Çebi kulübü yönetiyor diyenler var."



Serdal Adalı: "Onu diyenin alnını karışlarım."



"ÇEBİ GELDİ, ORMAN GELMEDİ"



"Ahmet Başkan 1 kere geldi hayırlı olsuna. Fikret Başkan da gelmedi, onu söyleyeyim. Ben onu kıracak hiçbir şey yapmadım. Onun yüzünden sol omzum kırık. Bir omuz ver Beşiktaş'a dedi, seçime girdim, Fikret Başkan'ın ikinci başkanı oldum. İkinci başkan oldum diye Ahmet Başkan'a seçim kaybettim."



"ÇEBİ'Yİ İBRA ETMEDİM"



"Ben Ahmet Nur Çebi'yi ibra etmedim. Fikret Başkan orada yoktu, ben oradaydım ama. Ben her ikisine karşı da seçime girdim. Ahmet Nur Çebi, bir kere hayırlı olsuna geldi, bir de Divan'da gördüm."



"FİKRET ORMAN BENİ ÇOK İYİ TANIR"



"Fikret Orman beni çok iyi tanır. Böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırıyor, onu da bilmiyorum. Sağında solundakilere dikkat etsin Fikret Başkan. 'Her gün Çebi kulübe geliyor' diyorsa, hemen onlara dikkat etsin."



"İKİSİNİN DE DERDİ BEŞİKTAŞ DEĞİL"



"İkisinin de söyledikleri Beşiktaş'a ne fayda getiriyor, ne fayda getiriyor! Bence her ikisi kendi derdinde. İkisinin de derdi Beşiktaş değil. Şu enerjilerini getirsinler, madem çok enerjikler, laf yetiştiriyorlar, gelsinler Beşiktaş'a faydaları olsun. Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi'nin yaptıkları şey Beşiktaş'a zarar veriyor. İkisi de birbirini gündemde tutuyor. Şu kulüp düzlüğe bir çıksın da sonra kime ne istiyorsa gelsin ya! "



"ONUN DA PEŞİNE DÜŞECEĞİM"



"Dört senede hiç mi yanlışı yok Ahmet Nur Çebi'nin. Varsa yanlışı, onun da peşine düşeceğim. Hiç öyle şeylere tevessül etmem. İkisinden de rica ediyorum, bundan sonraki kavgalarını Beşiktaş'ın dışında, başka şekilde yapsınlar. Başka bir yerde baş başa otursunlar, etsinler. Ne yapacaklarsa yapsınlar."



"ORMAN'A LAF YETŞTİREBİLİR Mİ?"



"Ahmet Nur Çebi yanlış yapıyor. Fikret Orman'a laf yetiştirmenin imkanı var mı! Fikret Orman'a laf yetiştirecek bir tane adam var. O da ortada yok."



Candaş Tolga Işık: "Nerede Hasan Arat?"



Serdal Adalı: "Haberlerden yurt dışında olduğunu biliyorum."



"HASAN BAŞKAN'IN ÇIKIP ANLATMASI LAZIM"





"İNŞALLAH BİZE DAYANIR"





"Empati yapın. Futbolcusun, ligde iddianı kaybetmişsin. Önünde iki tane hedef var, hem Avrupa'da hem kupada takım başından beri iyiydi. Maç seçiyor şeyi, artık seçmiyor. Her iki tarafta da teknik direktör değişikliğinden sonra hocanın da kendine göre hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda toparlanma oldu, bana göre iyiye gidiyor. İnşallah bozulmadan sezon sonuna kadar gider. Solskjaer'in 1.5 senelik mukavelesi var. İnşallah bize dayanır."



"ÇOCUKLARIN ÖZGÜVENİ YERİNE GELDİ"



"Solskjaer çok mutlu. İnanılmaz pozitif. Futbolcular inanılmaz mutlu. İlk Bodrum maçında, ben hep futbol şubesine baktığım devrede de, şimdi yeni devrede de, İstanbul'daki maçlarda çocukları otobüse yolcu ederim. Yolcu ettim Bodrum maçında, ayakları gitmiyordu otobüsün. İçinde oldukları psikolojik durum, özgüven kaybı... Kendi sahamıza, kendi mabedimize gidiyoruz, ayakları gitmiyordu. Geçtiğimiz 2-3 haftada çocukların özgüveni yerine geldi. Bunları temizle, yolla dedikleri adamlar da çatır çatır oynuyor.



TRANSFER AÇIKLAMASI



"Aralık'ın 20'sinde 'Ocakta santrfor takviyesi yapma düşüncemiz var' demişsiniz, nerede o santrfor?"



Serdal Adalı: "Bir A, bir de B planımız vardı. Avrupa'da devam edersek transfer düşüncemiz vardı. Elenince o A planı tamamen değişti. Santrfor ihtiyacımız, yaz sezonunda yine var. 2-3 kişi gidip 4 kişi gelme şansı yok. Elimizdeki yabancı sayısını düşürmeden birilerini getirme imkanımız var. Yollarız 3-4 kişi, bir 30 milyon euro daha kulüp bütçesine yük getiririz. Kuvvetli bir teknik ekip var. Her biri tek başına bir yerde bir takımı alıp götürebilecek kapasitede yardımcılar. Orayı tamamladık. A takımla ilgili yapılması gereken, hoca teknik ekip tarafında tamamlandı. Scout ekibi tamamlanıyor. Burayı bitirdikten sonra da altyapıya geçeceğiz. Altyapıda da yeniden yapılanma durumu var. Teknik direktör, başkan, yönetim bunlar değişir ama Beşiktaş'ın hep başına gelen kötü hadiselerin, kötü transferlerin özünde sistemimizin düzenli, nasıl yapılır, hangi scout neyin bilgisini verir, nasıl çapraz bilgi alınır? En ufak hata yapma şansımız yok. Sistemi kurmanın peşindeyiz. İnşallah başarılı oluruz."



"DELİ SAÇMASI!"



"Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'den borç istedi Beşiktaş için söylentisi çıktı."



Serdal Adalı: "Deli saçması! Öyle bir durum olmadı. Çok saçma sapan şeyler bunlar."



"Hüseyin Yücel, 10 milyon euro'yu bağışlayacağını söyledi."



Serdal Adalı: "Bunu söylemişti daha önce, teşekkür ediyorum kendine. Programdan sonra buluşabiliriz bugün kısmet olursa..."



Candaş Tolga Işık: "Hüseyin Yücel mesaj gönderdi, 'Benden asla borç falan istemedi Serdal Bey, deli saçması' dedi."



Serdal Adalı: "Çok enteresan hadise ki Hüseyin Bey'i yolcu ettim, arabasına bind, yerime döndüm 'Borç istedi' diye tweet attılar."



"HÜSEYİN YÜCEL KARDEŞİMDİR"



"Hüseyin Yücel, bilirsiniz, severim kardeşimdir. Yanlış kararlarla sonucu iyi olmayan hadiseler oldu. Divan'da da söyledim. Denetim Kurulu'nun yaptığı rapordan ve yazılanlardan haberi yok. Işıklandırmanın mukavelesinde Hüseyin Bey'in imzası var ama biliyorum haberinin olmadığını."



"GALATASARAY MAÇINI YABANCI HAKEMLE OYNAYACAĞIZ"



Serdal Adalı:

"Tüm sezonun yabancı hakemle yönetilmesini ister misiniz?"







"Fantezi olur. Nasıl baş edecek bu işle TFF! "Baş edemeyiz ya. Koskoca Türkiye'de, eğer TFF bu hakem işini MHK ile beraber halledemiyorsa başka bir aksilik var. Kaldı ki kaliteli hakemlerimiz var. 2010 mu 2011 ben söyledim, imha ettiler beni. Üstünden 14-15 sene geçmiş. Zaman zaman hakemlerimiz, büyük camiaların, sosyal medyanın, medyanın etkisinde kalıyor. Zaman zaman çok kötü yönetimler oluyor. Göz göre göre hakkın, ben kendimden Beşiktaş'tan bahsedeyim, hakkımızın yendiği çok maç var."



"KEŞKE TÜRK HAKEMLER HATASIZ YÖNETSE"



"Türk hakemlere güveniyoruz diyorsunuz, derbilere yabancı istiyorsunuz. Çelişki değil mi bu?"





"Kapı açıldı diye diyorum. Keşke Türk hakemler hatasız yönetse..."



"TFF'NİN YÖNETİMİNDEN MEMNUNUM"