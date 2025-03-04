CANLI | Serdal Adalı konuşuyor



"FENERBAHÇE'YE 700'E, BİZE 1400'E GELMİŞ"







"DAHA DÜŞÜK TEKLİFİN EVRAĞI SAKLANMIŞ"





"BİR KURUŞ DA GÖRÜRSEM GİDECEĞİM SAVCILIĞA"





"Pis kokular burnuma geldi tabii. Aynı işlemi, aynı projeyi, 700 bin euro'ya yapılan şeyi, Beşiktaş'a 1.4 milyona yapılması normal mi? (Birileri cebine mi indirmiş?) Onu Allah bilir. 3 ay sonra seçim var, şunu seçimden sonraya bırakayım diye bir şeyim, korkum, düşüncem yok. Genel kurul bize bir yetki vermiş. Sonuna kadar da doğrusu neyse onu yapacağız. Bir kuruş da görürsem gideceğim savcılığa."



"FUTBOLCUNUN BİR SUÇU YOK"



"Futbolcunun bir suçu yok. 12 milyon euro bonservis ödenmiş ama futbolcunun cebine giren bir şey yok ki. Konuşulunca futbolcu da etkileniyor. Denetim raporu devam ediyor, üstüne çalışılıyor. Yurt dışına yazı yazılıyor, kime ne ödendi gibi, araştırılıyor. Bu Beşiktaş'ın parası. 122 senede yapılan bir borç var, 1 senede bir o kadar yapılmış. İnsanın ister istemez canı yanıyor. Ödüyoruz, bu olacak yani, ondan bir şikayetimiz yok. Nerede yanlışlık var, üstüne gideceğiz. Bizden sonra gelen, şunu şöyle yaparken daha dikkatle yapsın. Sonucu olsun en azından..."



HACKER SALDIRISI



"Hacker saldırısı, seçimden 1 hafta 10 gün önce başladı, sonra devam etti. Profesyonel ekipten yardım aldık. En son 6 Şubat'ta yüzde yüz neyin nasıl yapıldığı tespit edildi. Sosyal medyada Serdal Adalı ekibi 6 Şubat'ta hesapları silmiş diye tersine algı yaratmaya çalıştılar. Kulübün serverlarında ne varsa silinmiş. Denetim kurulunun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbir tanesi yok. Loglar silinmiş. E postalar silinmiş. Vardır orada yedeği dedik, onlara kadar silinmiş."



"DOSYALAR YOK"



"Birebir satın almayla ilgili dosyalar yok, e-maillerin tamamına yakını yok. Burada maalesef, hiçbir şey olmasa bile bunları gördükten sonra bile... Maalesef böyle. Bekliyoruz, Denetim Kurulu diğer araştırmalarını bitirdikten sonra rapor verecek."



"FUTBOL DÜNYASINDA HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ"



"Futbol dünyasında hiçbir şey gizli kalmaz kardeşim, iki iki daha dört. Benim bildiğim, araştırdığım şeyler var. Yurt dışında tanıdığım menajerler, kulüp sahipleri, eski futbolcular var. Bir şekilde ortaya çıkacak, çıkarmaya çalışacağız. Gözünle görmeden ispat edebileceğin bir konu değil ama sen 12 milyon euro'yu tamamını kulübe ödersin, kulüp kime neler verdi, oradan bir ancak sonuca varabilirsin. Oraya kadar takip edeceğiz."



"MASAK DURUMU YOK"



İnşallah bunları konuşuruz, bir daha da konuşmaya gerek kalmaz.

PARAYI GERİ GETİREBİLİRİZ AMA..."





"Hocalarla, 2-3 tane önümüzde isim vardı. En fazla canımı sıkan bir tanesi, 'Okuduklarımız doğru mu' diyorlardı. Beşiktaş ile görüşecek hoca ister istemez google'lıyor, önüne geliyor. 'Bunların bir kısmı doğru değil' falan dedik. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da kulübün itibarı. Parayı geri getirebiliriz ama itibarı getirmek birazcık zor."



"Cengiz Ünder transferinden taraftarın tepkisi nedeniyle mi vazgeçtiniz?"



"Hayır. İlk hocayla oturduk. Bilgi aldığımız iki scout ekibinin listesinde de Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz vardı. Buraları yerli futbolcu varsa diğer bölgeler için elimiz rahatlar fikriyle çıktı. Herkes yazdı çizdi. İşin mali yönünde... Cengiz'den kaynaklanan bir konu değil, Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu. Cengiz, kendi de işin açığı, 'İstenmediğim yere gitmeyeyim' demiş menajerine. Herkes öğrensin; sosyal medyanın tepkisiyle ne adam alırım, ne adam veririm, ne de vazgeçerim. Gelsin, transferi sosyal medya yapsın o zaman."



"ORGANİZE YAPILAR VAR"



"Organize yapılar var. Sosyal medyadan inanılmaz faydalı şeyler geliyor, yorumlar, eleştiriler. Bunlardan faydalanıyoruz da hiç öyle sosyal medyaya karşı... Serdal Adalı başkan oldu, geldi sosyal medyaya salladı falan, kesinlikle öyle bir şey değil. Diğer kulüplerde de var ama hiçbirinde o kadar değil. Üç tane başkan adayı diye adı geçen insan var. Fikret Bey, onun çevresinde oluşan, Fikret Bey'in haberi yok bundan, onun çevresinde oluşan bir troll ekibi var. Emre Kocadağ'ın çevresinde oluşan troll ekibi var. Hüseyin Bey'in ta seçimden oluşan bir ekip var. Fikret Bey'i tanırım, hiç böyle şeylere inanmaz, tevessül de etmez. Hüseyin Başkan ile yeminler etti, 'Abi benle alakası yok' dedi. Bu tip şeylerde tabiri caizse yancı dediğimiz kişiler... Candaş Başkan olsa, ben buradan nemalanacağım, başka bir şey değil."





"BEŞİKTAŞ'A KENE GİBİ YAPIŞMIŞLAR"





"Beşiktaş'ın üstüne kene gibi yapışmışlar. Seçim zamanı gelsinler, buradan nemalansınlar. Tabii ki üstüne gideceğiz. Gerekirse bu konuyla ilgili de Savcılığa gideceğim, gideceğim yani! Tespitler var. Yurt dışı IP adreslerinden alınmış binlerce hesap var. Bir tweet, altında 40-45 hesap var. Yurt dışındaki ekip devreye giriyor, 3 bin 4 bin gönderi oluyor. Deşifre edilir en azından. Seçim zamanı 'bu doğru değil, bu doğru değil, bu hesap sahte' falan demiştik. Ona benzer bir şey yapacağım. Beşiktaş'ın içindeki ve dışındaki kenelerden kurtulması lazım."



"Fikret Orman, 'Serdal Adalı'ya kumpas kurulacak' dedi."



"Aslında hiç bu, Fikret Başkan ve Çebi konusuna girmek istemiyorum. Bir iki kelime etmeden geçemeyeceğim. Bana artık kurulmayan bir şey kalmadı, kuracak olan kursun. İstediklerini yapabilirler. Yeter ki Beşiktaş'a zarar gelebilecek bir şey yapmasınlar. Bana ne diyecekler, her şeyi ortada olan insanım."



"SENELERDİR CAMİA OLAMIYORUZ"



"Son Divan... Daha doğrusu, zaman zaman bu konuda dertlenmiş olabilirim. Fikret Başkan'ın söylemleri, Ahmet Başkan'ın cevap vermeleri hiç hoş değil. Camia sıkıldı bu işten artık, sıkıldı. Divan'da Ahmet Başkan konuşmaya başladığında, ne zamanki konular başka yere gidecek, oturururken 'Başkanım gerek yok, artık bir camia olalım' diye arkadan söyledim. Döndü 'bunları söyleyeceğim' dedi. Hiç gereği yok. Gündemimiz bu değil. Beşiktaş sıkıntılı bir devreden geçiyor. Kim ne yaptıysa yaptı... Artık ne diyeyim. Bir dostluk olsun, kaynaşalım, maalesef senelerdir camia olamıyoruz! Çok da üzücü bir şey bu. Şu camianın başına gelmedik hiçbir şey kalmadı, herkes kendi dünyasında, herkes kendini düşünüyor. Ahmet Başkan bir şey söylüyor, Fikret Başkan yoldayken radyoya bağlanıyor. Ben rica ediyorum, son vermeleri lazım. Fikret Başkan, 'Ahmet Başkan kulübe geliyormuş' gibi bir laf etmiş. Beni de tanır. Aynı şey orada da var."