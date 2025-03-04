CANLI | Serdal Adalı konuşuyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ekol TV'de Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'a özel açıklamalarda bulunuyor.
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İŞTE ADALI'NIN AÇIKLAMALARI;
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: "(Beşiktaş sevgisi nedeniyle ödediği bedeller) Rahmetli annem, 'Daha ne olsun, kaya mı düşsün' başına derdi."
"Her ihtiyaç olduğunda aday oldum. Kulübün mali yapısını, içindeki sıkıntıları bilerek geldim. İçinde çalıştığım devreler oldu. Mali kısmı bir şekilde aşarız ama işin en zorlandığımız, halihazırda en zorlandığımız şey işin işleyiş kısımlar. Kulübün içinde ne bir işleyiş mekanizması kalmış ne bir neyi nasıl yapılır diye, her kulübün kendine göre profesyonel kadrosu vardır. Satın almalar yapılmış, prosedürler uygulanmamış. Saymakla bitmeyen sıkıntılarla karşılaştık."
"FENERBAHÇE'YE 700'E, BİZE 1400'E GELMİŞ"
"Savcılık işi hiç hoşlanmadığım bir hadise. En azından bundan sonra buraya gelip başkanlık, yöneticilik yapacak insanların daha dikkat etmelerini sağlayacak bir hadise olduğu için gittim. İlk olan ışıklandırma hadiseleri. Tesadüf, ödemelerinin gündeme gelmesiyle... Getirin bir görelim dedik. Stadyumdaki yeni ışıklandırma projesinin ödemeleriyle ilgili... İlk hafta geldiğimiz şey ödemelerdi, ilk 15-20 gün. Neyi nasıl ödeyeceğiz. Konu oradan açıldı. Aynı uygulamayı Fenerbahçe yapmış. Sorun bakalım onlar kaça yapmış. Çok farklar gördük. Fenerbahçe'nin 700 bin euro yaptırdığı proje, bizde tabii 3-4 aşamalı olmak üzere 700'e gelecek kısımda 1 milyon 400 bin civarında, iki katı gibi."
"DAHA DÜŞÜK TEKLİFİN EVRAĞI SAKLANMIŞ"
"Genel müdürünüzün, CEO'nuzun haberi yok muydu dedim. 'Seçil nasıl oldu bu iş' dedim. Işıklandırmada ve membran ihalesinde, satın almada teklif alınır, ihale yapılır falan... Nisan ayına kadar ihaleler yapılmış, nisan ayından sonra ne teklif alma ne ihale... O şekilde geldiğimiz noktaya kadar gelmiş. Nisan ayından sonra ihale yok. Genel sekreterimiz görüşmüş, pazarlık yapmış. Kontrat aşamasında profesyonellerin haberi olmuş. Bununla ilgili iç denetim mekanizması var, onlardan da bir uyarı gelmiş aslında. 'Bu şekilde satın alma olmaz, yanlış yapıyorsunuz' denmiş. İki teklif, üç teklif alırsın. Gazeteye ilanı olur, TV'den ilanı olur. O noktadan sonra zaten denetim kurulunun başladığı bir şey vardı, çalışma vardı. İç denetim ekibini devreye soktuk. Her iki gelen raporda da... Membran hadisesinde de teklif veren firmanın teklifi yok ortada. Membran dediğimiz stadın tavanı. Daha düşük olan teklif, satın alma profesyonel ekibinden saklanmış. Raporlarda var. Bu noktadan sonra Savcılığa gitmemek ortak olmak olacaktı. Verdik. Bundan sonrası yargının hadisesi. Çok da üstünde de indirip kaldırmayı doğru buluyorum. Türk adaletine her zaman güveniriz. Bundan sonraki hadise savcılıkta."
"PARA BU ŞEKİLDE YANLIŞ HARCANMIŞ"
"7 milyarın 3.5 milyar lirası... İşin ilginç olanı... Ne söylediysek o zaman, bu para şu şekilde yanlış harcanmış, futbolun içinde karmaşa filan. Göreve gelirken ne söylediysek kucağımızda bulduk. Dışarıdan görebildiğimiz şeyler, seçim zamanında."
"BİR KURUŞ DA GÖRÜRSEM GİDECEĞİM SAVCILIĞA"
"Pis kokular burnuma geldi tabii. Aynı işlemi, aynı projeyi, 700 bin euro'ya yapılan şeyi, Beşiktaş'a 1.4 milyona yapılması normal mi? (Birileri cebine mi indirmiş?) Onu Allah bilir. 3 ay sonra seçim var, şunu seçimden sonraya bırakayım diye bir şeyim, korkum, düşüncem yok. Genel kurul bize bir yetki vermiş. Sonuna kadar da doğrusu neyse onu yapacağız. Bir kuruş da görürsem gideceğim savcılığa."
"FUTBOLCUNUN BİR SUÇU YOK"
"Futbolcunun bir suçu yok. 12 milyon euro bonservis ödenmiş ama futbolcunun cebine giren bir şey yok ki. Konuşulunca futbolcu da etkileniyor. Denetim raporu devam ediyor, üstüne çalışılıyor. Yurt dışına yazı yazılıyor, kime ne ödendi gibi, araştırılıyor. Bu Beşiktaş'ın parası. 122 senede yapılan bir borç var, 1 senede bir o kadar yapılmış. İnsanın ister istemez canı yanıyor. Ödüyoruz, bu olacak yani, ondan bir şikayetimiz yok. Nerede yanlışlık var, üstüne gideceğiz. Bizden sonra gelen, şunu şöyle yaparken daha dikkatle yapsın. Sonucu olsun en azından..."
HACKER SALDIRISI
"Hacker saldırısı, seçimden 1 hafta 10 gün önce başladı, sonra devam etti. Profesyonel ekipten yardım aldık. En son 6 Şubat'ta yüzde yüz neyin nasıl yapıldığı tespit edildi. Sosyal medyada Serdal Adalı ekibi 6 Şubat'ta hesapları silmiş diye tersine algı yaratmaya çalıştılar. Kulübün serverlarında ne varsa silinmiş. Denetim kurulunun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbir tanesi yok. Loglar silinmiş. E postalar silinmiş. Vardır orada yedeği dedik, onlara kadar silinmiş."
"DOSYALAR YOK"
"Birebir satın almayla ilgili dosyalar yok, e-maillerin tamamına yakını yok. Burada maalesef, hiçbir şey olmasa bile bunları gördükten sonra bile... Maalesef böyle. Bekliyoruz, Denetim Kurulu diğer araştırmalarını bitirdikten sonra rapor verecek."
"FUTBOL DÜNYASINDA HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ"
"Futbol dünyasında hiçbir şey gizli kalmaz kardeşim, iki iki daha dört. Benim bildiğim, araştırdığım şeyler var. Yurt dışında tanıdığım menajerler, kulüp sahipleri, eski futbolcular var. Bir şekilde ortaya çıkacak, çıkarmaya çalışacağız. Gözünle görmeden ispat edebileceğin bir konu değil ama sen 12 milyon euro'yu tamamını kulübe ödersin, kulüp kime neler verdi, oradan bir ancak sonuca varabilirsin. Oraya kadar takip edeceğiz."
"MASAK DURUMU YOK"
"MASAK ile ilgili bir şeyimiz yok. Hüseyin Yücel Bey'in olduğu yemekte Tevfik Başkandan, Divan Başkanımızdan teklif geldi. Hüseyin Bey de 'Katılıyorum' dedi. Divan'da da hani MASAK'a müracaat edelim dediklerinde hazırlayın dilekçelerimizi dedik MASAK'a müracaat için. Denetim Kurulu, 'şu an uygun görmedik' dedi. Süreç nereye gidecekse gidecek."
"KEŞKE BAŞKA ŞEYLER KONUŞABİLSEK"
"Keşke burada oturup başka şeyler konuşuyor olsaydık... İnşallah bunları konuşuruz, bir daha da konuşmaya gerek kalmaz."
"PARAYI GERİ GETİREBİLİRİZ AMA..."
"Hocalarla, 2-3 tane önümüzde isim vardı. En fazla canımı sıkan bir tanesi, 'Okuduklarımız doğru mu' diyorlardı. Beşiktaş ile görüşecek hoca ister istemez google'lıyor, önüne geliyor. 'Bunların bir kısmı doğru değil' falan dedik. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da kulübün itibarı. Parayı geri getirebiliriz ama itibarı getirmek birazcık zor."
"Cengiz Ünder transferinden taraftarın tepkisi nedeniyle mi vazgeçtiniz?"
"Hayır. İlk hocayla oturduk. Bilgi aldığımız iki scout ekibinin listesinde de Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz vardı. Buraları yerli futbolcu varsa diğer bölgeler için elimiz rahatlar fikriyle çıktı. Herkes yazdı çizdi. İşin mali yönünde... Cengiz'den kaynaklanan bir konu değil, Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu. Cengiz, kendi de işin açığı, 'İstenmediğim yere gitmeyeyim' demiş menajerine. Herkes öğrensin; sosyal medyanın tepkisiyle ne adam alırım, ne adam veririm, ne de vazgeçerim. Gelsin, transferi sosyal medya yapsın o zaman."
"ORGANİZE YAPILAR VAR"
"Organize yapılar var. Sosyal medyadan inanılmaz faydalı şeyler geliyor, yorumlar, eleştiriler. Bunlardan faydalanıyoruz da hiç öyle sosyal medyaya karşı... Serdal Adalı başkan oldu, geldi sosyal medyaya salladı falan, kesinlikle öyle bir şey değil. Diğer kulüplerde de var ama hiçbirinde o kadar değil. Üç tane başkan adayı diye adı geçen insan var. Fikret Bey, onun çevresinde oluşan, Fikret Bey'in haberi yok bundan, onun çevresinde oluşan bir troll ekibi var. Emre Kocadağ'ın çevresinde oluşan troll ekibi var. Hüseyin Bey'in ta seçimden oluşan bir ekip var. Fikret Bey'i tanırım, hiç böyle şeylere inanmaz, tevessül de etmez. Hüseyin Başkan ile yeminler etti, 'Abi benle alakası yok' dedi. Bu tip şeylerde tabiri caizse yancı dediğimiz kişiler... Candaş Başkan olsa, ben buradan nemalanacağım, başka bir şey değil."
"110 MİLYON ZARAR VAR"
"Şurada altmış gün olmuş. Altmış günde yaşadığımız şeyler var. Birinci hafta 'Serdal Adalı istifa' etiketleri vardı. Sosyal medyaya bakanlar vardı, 'hiç bunlara bakmayın, kulüp içinde ne yapıyorsanız onu yapmaya devam edin' dedim. 'Demek ki doğru bir şey yapıyorsunuz ki saldırıya başladı bunlar' dedim. Bir saldırı bir saldırı. Voleybol şubesinde geçtiğimiz haftaya kadar 3 bin bilet satılmış, 180 bin gönderi var. 8-10 milyon lira olan zarar, 110 milyon lira olmuş."
"BÖYLE BİR PARA YOK"
"Kulübün içinde bir yerleri kurcalayıp 'nasıl olmuş bakın' dediğimiz gün, voleybolla ilgili insanlar saldırmaya başladı. 100 küsür milyon lira olan amatör şubelerin toplamdaki zararı olmuş 800 milyon lira. 700 milyon da amatör şubelerde yok."
"BEŞİKTAŞ'A KENE GİBİ YAPIŞMIŞLAR"
"Beşiktaş'ın üstüne kene gibi yapışmışlar. Seçim zamanı gelsinler, buradan nemalansınlar. Tabii ki üstüne gideceğiz. Gerekirse bu konuyla ilgili de Savcılığa gideceğim, gideceğim yani! Tespitler var. Yurt dışı IP adreslerinden alınmış binlerce hesap var. Bir tweet, altında 40-45 hesap var. Yurt dışındaki ekip devreye giriyor, 3 bin 4 bin gönderi oluyor. Deşifre edilir en azından. Seçim zamanı 'bu doğru değil, bu doğru değil, bu hesap sahte' falan demiştik. Ona benzer bir şey yapacağım. Beşiktaş'ın içindeki ve dışındaki kenelerden kurtulması lazım."
"Fikret Orman, 'Serdal Adalı'ya kumpas kurulacak' dedi."
"Aslında hiç bu, Fikret Başkan ve Çebi konusuna girmek istemiyorum. Bir iki kelime etmeden geçemeyeceğim. Bana artık kurulmayan bir şey kalmadı, kuracak olan kursun. İstediklerini yapabilirler. Yeter ki Beşiktaş'a zarar gelebilecek bir şey yapmasınlar. Bana ne diyecekler, her şeyi ortada olan insanım."
"SENELERDİR CAMİA OLAMIYORUZ"
"Son Divan... Daha doğrusu, zaman zaman bu konuda dertlenmiş olabilirim. Fikret Başkan'ın söylemleri, Ahmet Başkan'ın cevap vermeleri hiç hoş değil. Camia sıkıldı bu işten artık, sıkıldı. Divan'da Ahmet Başkan konuşmaya başladığında, ne zamanki konular başka yere gidecek, oturururken 'Başkanım gerek yok, artık bir camia olalım' diye arkadan söyledim. Döndü 'bunları söyleyeceğim' dedi. Hiç gereği yok. Gündemimiz bu değil. Beşiktaş sıkıntılı bir devreden geçiyor. Kim ne yaptıysa yaptı... Artık ne diyeyim. Bir dostluk olsun, kaynaşalım, maalesef senelerdir camia olamıyoruz! Çok da üzücü bir şey bu. Şu camianın başına gelmedik hiçbir şey kalmadı, herkes kendi dünyasında, herkes kendini düşünüyor. Ahmet Başkan bir şey söylüyor, Fikret Başkan yoldayken radyoya bağlanıyor. Ben rica ediyorum, son vermeleri lazım. Fikret Başkan, 'Ahmet Başkan kulübe geliyormuş' gibi bir laf etmiş. Beni de tanır. Aynı şey orada da var."
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İŞTE ADALI'NIN AÇIKLAMALARI;
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: "(Beşiktaş sevgisi nedeniyle ödediği bedeller) Rahmetli annem, 'Daha ne olsun, kaya mı düşsün' başına derdi."
"Her ihtiyaç olduğunda aday oldum. Kulübün mali yapısını, içindeki sıkıntıları bilerek geldim. İçinde çalıştığım devreler oldu. Mali kısmı bir şekilde aşarız ama işin en zorlandığımız, halihazırda en zorlandığımız şey işin işleyiş kısımlar. Kulübün içinde ne bir işleyiş mekanizması kalmış ne bir neyi nasıl yapılır diye, her kulübün kendine göre profesyonel kadrosu vardır. Satın almalar yapılmış, prosedürler uygulanmamış. Saymakla bitmeyen sıkıntılarla karşılaştık."
"FENERBAHÇE'YE 700'E, BİZE 1400'E GELMİŞ"
"Savcılık işi hiç hoşlanmadığım bir hadise. En azından bundan sonra buraya gelip başkanlık, yöneticilik yapacak insanların daha dikkat etmelerini sağlayacak bir hadise olduğu için gittim. İlk olan ışıklandırma hadiseleri. Tesadüf, ödemelerinin gündeme gelmesiyle... Getirin bir görelim dedik. Stadyumdaki yeni ışıklandırma projesinin ödemeleriyle ilgili... İlk hafta geldiğimiz şey ödemelerdi, ilk 15-20 gün. Neyi nasıl ödeyeceğiz. Konu oradan açıldı. Aynı uygulamayı Fenerbahçe yapmış. Sorun bakalım onlar kaça yapmış. Çok farklar gördük. Fenerbahçe'nin 700 bin euro yaptırdığı proje, bizde tabii 3-4 aşamalı olmak üzere 700'e gelecek kısımda 1 milyon 400 bin civarında, iki katı gibi."
"DAHA DÜŞÜK TEKLİFİN EVRAĞI SAKLANMIŞ"
"Genel müdürünüzün, CEO'nuzun haberi yok muydu dedim. 'Seçil nasıl oldu bu iş' dedim. Işıklandırmada ve membran ihalesinde, satın almada teklif alınır, ihale yapılır falan... Nisan ayına kadar ihaleler yapılmış, nisan ayından sonra ne teklif alma ne ihale... O şekilde geldiğimiz noktaya kadar gelmiş. Nisan ayından sonra ihale yok. Genel sekreterimiz görüşmüş, pazarlık yapmış. Kontrat aşamasında profesyonellerin haberi olmuş. Bununla ilgili iç denetim mekanizması var, onlardan da bir uyarı gelmiş aslında. 'Bu şekilde satın alma olmaz, yanlış yapıyorsunuz' denmiş. İki teklif, üç teklif alırsın. Gazeteye ilanı olur, TV'den ilanı olur. O noktadan sonra zaten denetim kurulunun başladığı bir şey vardı, çalışma vardı. İç denetim ekibini devreye soktuk. Her iki gelen raporda da... Membran hadisesinde de teklif veren firmanın teklifi yok ortada. Membran dediğimiz stadın tavanı. Daha düşük olan teklif, satın alma profesyonel ekibinden saklanmış. Raporlarda var. Bu noktadan sonra Savcılığa gitmemek ortak olmak olacaktı. Verdik. Bundan sonrası yargının hadisesi. Çok da üstünde de indirip kaldırmayı doğru buluyorum. Türk adaletine her zaman güveniriz. Bundan sonraki hadise savcılıkta."
"PARA BU ŞEKİLDE YANLIŞ HARCANMIŞ"
"7 milyarın 3.5 milyar lirası... İşin ilginç olanı... Ne söylediysek o zaman, bu para şu şekilde yanlış harcanmış, futbolun içinde karmaşa filan. Göreve gelirken ne söylediysek kucağımızda bulduk. Dışarıdan görebildiğimiz şeyler, seçim zamanında."
"BİR KURUŞ DA GÖRÜRSEM GİDECEĞİM SAVCILIĞA"
"Pis kokular burnuma geldi tabii. Aynı işlemi, aynı projeyi, 700 bin euro'ya yapılan şeyi, Beşiktaş'a 1.4 milyona yapılması normal mi? (Birileri cebine mi indirmiş?) Onu Allah bilir. 3 ay sonra seçim var, şunu seçimden sonraya bırakayım diye bir şeyim, korkum, düşüncem yok. Genel kurul bize bir yetki vermiş. Sonuna kadar da doğrusu neyse onu yapacağız. Bir kuruş da görürsem gideceğim savcılığa."
"FUTBOLCUNUN BİR SUÇU YOK"
"Futbolcunun bir suçu yok. 12 milyon euro bonservis ödenmiş ama futbolcunun cebine giren bir şey yok ki. Konuşulunca futbolcu da etkileniyor. Denetim raporu devam ediyor, üstüne çalışılıyor. Yurt dışına yazı yazılıyor, kime ne ödendi gibi, araştırılıyor. Bu Beşiktaş'ın parası. 122 senede yapılan bir borç var, 1 senede bir o kadar yapılmış. İnsanın ister istemez canı yanıyor. Ödüyoruz, bu olacak yani, ondan bir şikayetimiz yok. Nerede yanlışlık var, üstüne gideceğiz. Bizden sonra gelen, şunu şöyle yaparken daha dikkatle yapsın. Sonucu olsun en azından..."
HACKER SALDIRISI
"Hacker saldırısı, seçimden 1 hafta 10 gün önce başladı, sonra devam etti. Profesyonel ekipten yardım aldık. En son 6 Şubat'ta yüzde yüz neyin nasıl yapıldığı tespit edildi. Sosyal medyada Serdal Adalı ekibi 6 Şubat'ta hesapları silmiş diye tersine algı yaratmaya çalıştılar. Kulübün serverlarında ne varsa silinmiş. Denetim kurulunun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbir tanesi yok. Loglar silinmiş. E postalar silinmiş. Vardır orada yedeği dedik, onlara kadar silinmiş."
"DOSYALAR YOK"
"Birebir satın almayla ilgili dosyalar yok, e-maillerin tamamına yakını yok. Burada maalesef, hiçbir şey olmasa bile bunları gördükten sonra bile... Maalesef böyle. Bekliyoruz, Denetim Kurulu diğer araştırmalarını bitirdikten sonra rapor verecek."
"FUTBOL DÜNYASINDA HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ"
"Futbol dünyasında hiçbir şey gizli kalmaz kardeşim, iki iki daha dört. Benim bildiğim, araştırdığım şeyler var. Yurt dışında tanıdığım menajerler, kulüp sahipleri, eski futbolcular var. Bir şekilde ortaya çıkacak, çıkarmaya çalışacağız. Gözünle görmeden ispat edebileceğin bir konu değil ama sen 12 milyon euro'yu tamamını kulübe ödersin, kulüp kime neler verdi, oradan bir ancak sonuca varabilirsin. Oraya kadar takip edeceğiz."
"MASAK DURUMU YOK"
"MASAK ile ilgili bir şeyimiz yok. Hüseyin Yücel Bey'in olduğu yemekte Tevfik Başkandan, Divan Başkanımızdan teklif geldi. Hüseyin Bey de 'Katılıyorum' dedi. Divan'da da hani MASAK'a müracaat edelim dediklerinde hazırlayın dilekçelerimizi dedik MASAK'a müracaat için. Denetim Kurulu, 'şu an uygun görmedik' dedi. Süreç nereye gidecekse gidecek."
"KEŞKE BAŞKA ŞEYLER KONUŞABİLSEK"
"Keşke burada oturup başka şeyler konuşuyor olsaydık... İnşallah bunları konuşuruz, bir daha da konuşmaya gerek kalmaz."
"PARAYI GERİ GETİREBİLİRİZ AMA..."
"Hocalarla, 2-3 tane önümüzde isim vardı. En fazla canımı sıkan bir tanesi, 'Okuduklarımız doğru mu' diyorlardı. Beşiktaş ile görüşecek hoca ister istemez google'lıyor, önüne geliyor. 'Bunların bir kısmı doğru değil' falan dedik. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da kulübün itibarı. Parayı geri getirebiliriz ama itibarı getirmek birazcık zor."
"Cengiz Ünder transferinden taraftarın tepkisi nedeniyle mi vazgeçtiniz?"
"Hayır. İlk hocayla oturduk. Bilgi aldığımız iki scout ekibinin listesinde de Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz vardı. Buraları yerli futbolcu varsa diğer bölgeler için elimiz rahatlar fikriyle çıktı. Herkes yazdı çizdi. İşin mali yönünde... Cengiz'den kaynaklanan bir konu değil, Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu. Cengiz, kendi de işin açığı, 'İstenmediğim yere gitmeyeyim' demiş menajerine. Herkes öğrensin; sosyal medyanın tepkisiyle ne adam alırım, ne adam veririm, ne de vazgeçerim. Gelsin, transferi sosyal medya yapsın o zaman."
"ORGANİZE YAPILAR VAR"
"Organize yapılar var. Sosyal medyadan inanılmaz faydalı şeyler geliyor, yorumlar, eleştiriler. Bunlardan faydalanıyoruz da hiç öyle sosyal medyaya karşı... Serdal Adalı başkan oldu, geldi sosyal medyaya salladı falan, kesinlikle öyle bir şey değil. Diğer kulüplerde de var ama hiçbirinde o kadar değil. Üç tane başkan adayı diye adı geçen insan var. Fikret Bey, onun çevresinde oluşan, Fikret Bey'in haberi yok bundan, onun çevresinde oluşan bir troll ekibi var. Emre Kocadağ'ın çevresinde oluşan troll ekibi var. Hüseyin Bey'in ta seçimden oluşan bir ekip var. Fikret Bey'i tanırım, hiç böyle şeylere inanmaz, tevessül de etmez. Hüseyin Başkan ile yeminler etti, 'Abi benle alakası yok' dedi. Bu tip şeylerde tabiri caizse yancı dediğimiz kişiler... Candaş Başkan olsa, ben buradan nemalanacağım, başka bir şey değil."
"110 MİLYON ZARAR VAR"
"Şurada altmış gün olmuş. Altmış günde yaşadığımız şeyler var. Birinci hafta 'Serdal Adalı istifa' etiketleri vardı. Sosyal medyaya bakanlar vardı, 'hiç bunlara bakmayın, kulüp içinde ne yapıyorsanız onu yapmaya devam edin' dedim. 'Demek ki doğru bir şey yapıyorsunuz ki saldırıya başladı bunlar' dedim. Bir saldırı bir saldırı. Voleybol şubesinde geçtiğimiz haftaya kadar 3 bin bilet satılmış, 180 bin gönderi var. 8-10 milyon lira olan zarar, 110 milyon lira olmuş."
"BÖYLE BİR PARA YOK"
"Kulübün içinde bir yerleri kurcalayıp 'nasıl olmuş bakın' dediğimiz gün, voleybolla ilgili insanlar saldırmaya başladı. 100 küsür milyon lira olan amatör şubelerin toplamdaki zararı olmuş 800 milyon lira. 700 milyon da amatör şubelerde yok."
"BEŞİKTAŞ'A KENE GİBİ YAPIŞMIŞLAR"
"Beşiktaş'ın üstüne kene gibi yapışmışlar. Seçim zamanı gelsinler, buradan nemalansınlar. Tabii ki üstüne gideceğiz. Gerekirse bu konuyla ilgili de Savcılığa gideceğim, gideceğim yani! Tespitler var. Yurt dışı IP adreslerinden alınmış binlerce hesap var. Bir tweet, altında 40-45 hesap var. Yurt dışındaki ekip devreye giriyor, 3 bin 4 bin gönderi oluyor. Deşifre edilir en azından. Seçim zamanı 'bu doğru değil, bu doğru değil, bu hesap sahte' falan demiştik. Ona benzer bir şey yapacağım. Beşiktaş'ın içindeki ve dışındaki kenelerden kurtulması lazım."
"Fikret Orman, 'Serdal Adalı'ya kumpas kurulacak' dedi."
"Aslında hiç bu, Fikret Başkan ve Çebi konusuna girmek istemiyorum. Bir iki kelime etmeden geçemeyeceğim. Bana artık kurulmayan bir şey kalmadı, kuracak olan kursun. İstediklerini yapabilirler. Yeter ki Beşiktaş'a zarar gelebilecek bir şey yapmasınlar. Bana ne diyecekler, her şeyi ortada olan insanım."
"SENELERDİR CAMİA OLAMIYORUZ"
"Son Divan... Daha doğrusu, zaman zaman bu konuda dertlenmiş olabilirim. Fikret Başkan'ın söylemleri, Ahmet Başkan'ın cevap vermeleri hiç hoş değil. Camia sıkıldı bu işten artık, sıkıldı. Divan'da Ahmet Başkan konuşmaya başladığında, ne zamanki konular başka yere gidecek, oturururken 'Başkanım gerek yok, artık bir camia olalım' diye arkadan söyledim. Döndü 'bunları söyleyeceğim' dedi. Hiç gereği yok. Gündemimiz bu değil. Beşiktaş sıkıntılı bir devreden geçiyor. Kim ne yaptıysa yaptı... Artık ne diyeyim. Bir dostluk olsun, kaynaşalım, maalesef senelerdir camia olamıyoruz! Çok da üzücü bir şey bu. Şu camianın başına gelmedik hiçbir şey kalmadı, herkes kendi dünyasında, herkes kendini düşünüyor. Ahmet Başkan bir şey söylüyor, Fikret Başkan yoldayken radyoya bağlanıyor. Ben rica ediyorum, son vermeleri lazım. Fikret Başkan, 'Ahmet Başkan kulübe geliyormuş' gibi bir laf etmiş. Beni de tanır. Aynı şey orada da var."