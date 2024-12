Serdal Adalı: 'Atçılık sektörünün geleceği çok parlak'

Türkiye Jokey Kulübü 2025 yılı Bütçe ve Tüzük Tadili ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Türkiye Jokey Kulübü Dernek ve İktisadi İşletmeleri'nin 2025 yılı bütçeleri ayrı ayrı oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.



Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, genel kurulda bir konuşma yaptı. Atçılığın çok büyük potansiyele sahip ve büyümeye çok açık, geleceği çok parlak bir sektör olduğunu ifade eden Adalı, "Kulübümüz Dernek ve İktisadi İşletmelerinin 2025 Yılı Bütçeleri ve Tüzük Tadili ile ilgili Olağan Bütçe Genel Kurul Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz diyor ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Genel Kurulumuzun, Kulübümüz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Son 3 dönemi art arda olmak üzere, 5 dönemdir büyük bir onurla taşıdığım başkanlık unvanına layık gördüğünüz; bu camiada yetişmiş, içinizden gelen bir kardeşiniz olarak hep şuna inandım ve her fırsatta da ifade ettim. Atçılık sektörümüz, çok büyük potansiyele sahip olup büyümeye çok açık olan ve de geleceği çok parlak bir sektördür" diye konuştu.



'TÜM ÇALIŞMALARIMIZIN TEMEL AMACI, ATÇILIĞIMIZIN DÜNYA STANDARTLARINDA İCRA EDİLMESİ'



Tüm çalışmalarını atçılığın dünya standartlarında icra edilmesi için yaptıklarını ifade eden Serdal Adalı, "Yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vizyon olarak benimsediğimiz ve her fırsatta dile getirdiğim gibi; yapmış ve yapmakta olduğumuz tüm çalışmalarımızın temel amacının, Atçılığımızın dünya standartlarında icra edilmesini temin amacıyla gerekli tüm adımları atmaktır" şeklinde konuştu.



'2024 YILI İÇİN YÜZDE 100 İLE BÜTÇELEDİĞİMİZ SATIŞ HEDEFİMİZİN YÜZDE 115 OLARAK GERÇEKLEŞECEĞİNİN DE MÜJDESİNİ VERMEK İSTERİM'



Serdal Adalı konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çok yakın zamanda başlattığımız ve 74 yıllık tarihimizdeki ilklerden biri olan Sabit İhtimalli Bahis ile bilgi vermek isterim. Özelleşme süreci nedeniyle Bahis Sistemi ve terminallerinin yenilenmesini yıllardır ötelediğimiz için sabit ihtimalli bahis de doğal olarak ertelediğimiz yeniliklerden biriydi. Bahis Sistem ve terminallerimizi haziran ayında sorunsuz biçimde yenilememizin ardından 26 Kasım tarihinde sabit ihtimalli bahisi başlattık. Geçiş sürecinde sadece Ganyan oyunu için ve sadece Amerika yarışları ile başladık. 30 Aralık tarihinde İngiltere'yi dahil ediyoruz. 2025 Ocak ayı içerisinde ülkemiz yarışları ve diğer bahis topladığımız yurtdışı yarışlar üzerine de sabit ihtimalli bahis oynanabilecek. Şubat ayı itibariyle de İkili başta olmak üzere diğer bahis çeşitlerini adım adım devreye almak amacındayız. Geçen 1 aydan daha kısa bir süre içinde nasıl bir satış performansı elde ettiğimize gelince, Amerika yarışlarının bizim saatimize göre akşam geç saatte koşulması ve Ganyan bayilerinde o saatte yarışsever kalmaması nedeniyle normalde toplam satışımıza yüzde 44 katkı veren Ganyan bayilerimizin Sabit İhtimalli Bahis satışına katkısı ise sadece yüzde 6 oldu. Bu dezavantaja rağmen, nerdeyse sadece sanal bayi ortamından yapılan satışlar ile 1 aydan kısa bir süre içinde toplam Ganyan satışında yüzde 60'lık satış artışı sağlandı. Yerli yarışlarımız ve daha erken saatte koşulacak yurtdışı yarışlarda da sabit ihtimalli bahsi başlattığımızda Ganyan bayilerinin de katkısıyla bu artış oranının yüzde 100'ü aşacağı öngörülmektedir. Bu ve benzeri satış arttırıcı uygulamalarımız ile 2024 yılı için yüzde 100 ile bütçelediğimiz satış hedefimizin yüzde 115 olarak gerçekleşeceğinin de müjdesini vermek isterim. Tüm atçılık camiamız için hayırlı, uğurlu olsun."



Başkan adayı olduğu Beşiktaş seçimlerine de değinen Adalı, Türkiye Jokey Kulübü ailesine hitaben, "Beşiktaş seçimleri süresince vermiş olduğunuz desteğe ve anlayışınıza, geçirdiğimiz bu süre zarfında yokluğumu aratmayan yönetim kurulu arkadaşlarıma ve her zaman olduğu gibi mesai, tatil gözetmeksizin görevlerini en iyi şekilde yapan başta genel müdürümüz olmak üzere tüm profesyonel arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 2025 yılının tüm camiamız ve ülkemiz için sağlıklı, güzel bir yıl olmasını diler, hepinize saygılar sunarım" dedi.



Başkan Adalı'nın konuşmasının ardından Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Gülnur Gülerce kürsüye gelerek, 2025 yılı bütçe detaylarını anlattı.