17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Serdal Adalı: "2 milyon Euro kar ettik"

Cruzeiro'ya transfer olan Keny Arroyo için Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ekvadorlu oyuncudan 2 milyon Euro kar elde ettiklerini duyurdu.

calendar 17 Eylül 2025 12:39 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 13:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Keny Arroyo, yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Cruzeiro'ya transfer oldu.

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında Ekvadorlu oyuncudan 2 milyon Euro kar elde ettiklerini duyurdu.

Kadrodan ayrılan Arroyo ve Ricardo hakkında konuşan Adalı, "Keny Arroyo ve Elan Ricardo... Açık açık konuşalım. Biz geçtiğimiz dönem ara transferde, scout transferleri olarak aldık. Niye aldığımızı söyleyeyim? UEFA'nın mali kriterleri ve FFP konusunda kriterler gereği belli bir harcama hakkımız kalmıştı. O günkü hocamız da o durum nedeniyle iki ayrı oyuncuya maaş vermek yerine, yatırım yapılacak oyuncuların alınması yönündeydi. Özeleştirilerimizi sağlıklı yapmalıyız. Bu oyuncular istedikleri ve beklediğimiz süreleri alamadılar. Süreleri bulamadıkça daha da demoralize oldular. Performans olarak da beklentilerin gerisinde kaldılar, bu bir gerçek. Buradan dersler çıkarmamız lazım. Yapılan eleştirileri doğal karşılıyorum. Bu iki oyuncunun durumu, az önce gidenler arasında tüm oyunculardan daha farklı. Arroyo için cebimizden 1 milyon 200 bin Euro bonservis, 140 bin Euro menajer ücreti, 400 milyon Euro imza parası çıkmıştır. Oyuncu bir şekilde ülkemizde tutmasa bile, göndermek için üzerine para vermedik. Oyuncu gitmek istedi. Planladığımız yükselişi gerçekleştirmemesine rağmen, bonservisinin yüzde 50'si için 8 milyon artı 500 bin euro karşılığında yollarımızı ayırdık. Sonraki satıştan yüzde 10 pay var. Amacımız başkaydı ama tutmayan bir transferde dahi 2 milyon Euro'nun üstünde kar elde ettik." ifadelerini kullandı.
