Şenol Güneş yönetiminde ilk iç saha kaybı

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, ilk puan kaybını Antalyaspor karşısında yaşadı.
Güneş'in göreve gelmesinin ardından oynadığı HangiKredi Ümraniyespor (5-2), Adana Demirspor (1-0), Kasımpaşa (2-1) ve Corendon Alanyaspor (3-0) maçlarını kazanarak 12 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında bir puana razı oldu.
Güneş'in göreve gelmesinin ardından oynadığı HangiKredi Ümraniyespor (5-2), Adana Demirspor (1-0), Kasımpaşa (2-1) ve Corendon Alanyaspor (3-0) maçlarını kazanarak 12 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında bir puana razı oldu.
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