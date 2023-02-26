Şenol Güneş yönetiminde ilk iç saha kaybı

Beşiktaş, ikinci Şenol Güneş döneminde ilk kez iç sahada puan kaybı yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş yönetiminde ilk iç saha kaybı
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26 Şubat 2023 23:02
Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, ilk puan kaybını Antalyaspor karşısında yaşadı.

Güneş'in göreve gelmesinin ardından oynadığı HangiKredi Ümraniyespor (5-2), Adana Demirspor (1-0), Kasımpaşa (2-1) ve Corendon Alanyaspor (3-0) maçlarını kazanarak 12 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında bir puana razı oldu.

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