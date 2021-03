Şenol Güneş: 'Türkiye Dünya Kupası'nı hak ediyor'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile Dünya Kupası elemelerinde oynayacağımız maç öncesinde açıklamalarda bulundu.Zorlu bir yola çıktıklarını kaydeden teknik adam, "Bir organizasyona bakarsak, futbol camiası içinde en önemli organizasyon Dünya Kupası, sonra Avrupa Şampiyonası. Ortak hayalimizi bunun üzerinde kurgulamıştık. 2020'de Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık, bu ilk hayalimizdi.. Zor maçlar olacak, uzun bir yolculuk olacak. Bu işi başaracak gücümüz var. Hiçbir zaman sahaya teslim olmayan, doğruları yapan, fair-play dışına çıkmayan bir takım olarak çıktık. Ülkemizi iyi temsil etmek istiyoruz, sabır ve zaman her şeyin ilacıdır. Bu bir teslimiyet değil, savaşmanın doğru adımları. İnşallah başaracağız." dedi.Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade eden Şenol Güneş: ""Yeni oyuncular, eski oyuncular, eskilerin çok çağrılması, yenilerin geç çağrılması, o çağrıldı, bu çağrıldı, çok şey konuşulabilir, bu hayatta her şey var. Olumsuzları geriye atalım. Hava koşulları, rakibin gücü ne olursa olsun, kim gelip giderse gitsin,Kendisi Hollanda'nın yetiştirdiği ve yeni hocalar yetiştiren, büyük izler bırakan biri. Benim de bundan sonraki tek hayalim bu. Sportif başarıdan sonra o tip ve daha iyi oyuncuları üreten bir ülke olmak zorundayız, onun için de yatırım yapmalıyız" şeklinde konuştu.Kaleci konusunda tercihinin ne olacağı sorulan Şenol Güneş, "Bu zaman kadar oynadığı oyun itibariyle takımımıza katkı veren Mert kalecimiz, yetenekleri ile öne çıkan Uğurcan ve Altay, arkasında Gökhan var, kalecilerimizden memnunuz. Önemli olan görev yapanın en iyisini vermesidir, ona da yarın kararımızı vereceğiz." dedi.Türk futbolu için görüşleri sorulan Şenol Güneş, "Bu halimizle hala az da olsa Dünya Kupası'na, Avrupa finallerine katılmışsak, kulüpler bazında da zaman zaman başarılı olmuşsak, bunu sürekli hale getirebilmek için üretmek zorundayız. Hazırı kullanan bir yapımız olduğu için sıkıntılarımız var. Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz, şu anda sportif başarıya ihtiyaç var. Odaklandığımız nokta önümüzdeki 3 maç ve önce ilk maç, Hollanda maçını yaşamak istiyoruz. Ufak tefek sorunlar, dikkat dağınıklıkları var, bu da normal, onları çözmek zorundayız" ifadelerini kullandı.2022 Dünya Kupası için hayalleri sorulan deneyimli antrenör, "Dünya Kupası'na katılmak, bu organizasyonda olmak önemli. Sahada ezik olmayan ama havaya girmeyen bir takım olarak gerekenleri yapan, savaşan, vazgeçmeyen, oyunun güzelliğini keyif olarak ortaya koyan, bunu taraftara da geçirebilen bir takım olmak istiyoruz. İyi bir sonuç da ortaya koymak istiyoruz. 2002'de de böyle aşlamıştık, hep merdivenin ilk basamağını basmamız gerekiyordu. Türk futbolunu dünya çapında göstermek yarışmalarda oluyor, bu da gelecek nesillerin önünü açıyor, idolleri ortaya koyuyor. Futbolun bir yatırım aracı olduğunu da söylemek gerekiyor. Bizim çocukluğumuzda ne kadar yetenekli olursanız olun güven ile kaybettiğimiz maçları görünce, bugün o güven duygusunun özgüvene dönüştüğünü görüyoruz. Ne güzel katıldık, eğlendik, bitti değil, her alanda çok katkı yapabileceğini o yüzden de hazırlık yapacağımızı düşünüyoruz. Basiti yapmak çok daha basit düşünceyi gerektirir, biz karmaşa içinde boğulup gidiyoruz." diye konuştu.