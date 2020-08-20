Şenol Güneş: 'Trabzonspor'a haksızlık yapıldı'

A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Beşiktaş'ın PAOK eşleşmesi sorulurken, siyah beyazlılara başarılar dileyen Şenol Güneş, Trabzonspor'un Devler Ligi'ne alınmamasını da yorumladı.



Şenol Güneş açıklamasında, "Beşiktaş büyük bir camia. Yapılanma içine girdi. Ekonomisini düzeltiyor, belli bir noktaya geldi. Trabzon'un ikinciliğini UEFA elinden alınca böyle bir şansı oldu. Bunun da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Başka lobi gücü gerekiyor. Beşiktaş oyuncusu ve hocasıyla, başkanı ve camiasıyla bunu hak ediyor. Daha önce biz Olympiakos'u elemiştik. PAOK da iyi bir takım. Biraz rekabetten kaynaklanan sıkıntı var. Türkiye - Yunanistan ilişkilerinden kaynaklı bir gerginlik var. İnşallah başarılı olacak. Tüm takımlara başarılar diliyorum Avrupa'da." dedi.







