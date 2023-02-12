Şenol Güneş'ten Saiss ve Rosier kararı!

Beşiktaş, stoperde Omar Colley ile sağ bekte Onur Bulut'un sürpriz transferleriyle, performansı yeterli bulunmayan Romain Saiss ve Valentin Rosier'e mesaj verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Saiss ve Rosier kararı!
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12 Şubat 2023 12:55
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic transferleri sonrasında, sürpriz olarak Omar Colley ile Onur Bulut kadroya dahil edildi.

4 transfer yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss'in performansından memnun olmadığı için sol stopere Colley 2.5 milyon Euro'ya Sampdoria'dan alındı. Saiss'e gözdağı veren teknik ekibin bir diğer isteği de yerine getirildi ve Onur Bulut ara transferde 1 milyon Euro serbest kalma bedeli kullanılarak kadroya katıldı Rosier'in çalışma temposunu beğenmeyen Güneş, Onur'un adını özellikle yönetime verdi

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Beşiktaş yönetimi, iki oyuncu için de tatmin edecek teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. Siyah beyazlılar, Saiss için 5 milyon Euro, Rosier için 7 milyon Euro bonservis belirledi. 

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