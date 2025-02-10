Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı.
Eyüpspor maçı sonrası basın toplantısında konuşan Güneş, "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki görüşmeler olumlu başlarken, bordo-mavililerin 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinin ardından sarı-kırmızılılar bu rakamı ödemeyeceklerini belirtip ve masadan kalkmıştı.
PERFORMANSI
Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı, bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Eyüpspor maçı sonrası basın toplantısında konuşan Güneş, "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki görüşmeler olumlu başlarken, bordo-mavililerin 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinin ardından sarı-kırmızılılar bu rakamı ödemeyeceklerini belirtip ve masadan kalkmıştı.
PERFORMANSI
Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı, bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
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