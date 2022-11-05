Şenol Güneş'ten 2 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaki HangiKredi Ümraniyespor maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.



Güneş, geçen haftaki mücadeleye savunmanın solunda başlayan Arthur Masuaku'nun yerine Umut Meraş'a görev verirken, Dele Alli'nin yerine Georges-Kevin N'Koudou'yu on birde sahaya sürdü.



Kaleyi geçen hafta olduğu gibi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Umut Meraş'la kurarken orta sahada Salih Uçan, Josef de Souza ve Gedson Fernandes'i görevlendirdi. Güneş hücum hattını ise N'Koudou, Cenk Tosun ve Wout Weghorst üçlüsüyle oluşturdu.



