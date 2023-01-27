Şenol Güneş: 'Sahaya sürecek en iyi 11'i yazdık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçı öncesi konuştu.



Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Alanyaspor öz güveni fazla olan bir takım. Zor bir maç olacak. Eldeki oyuncuların durumuna göre, sahaya süreceğimiz en iyi 11'i yazdık. Taraftarın da gelmiş olması bizi sevindiriyor. Destekle daha olumlu işler yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.



Güneş ayrıca, "Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Güzel futbolla kazanmak bizi mutlu eder. Eksikleri konuşarak zaman kaybedemeyiz. Önemli olan sahaya çıkan 11 ve 21 kişilik kadronun ne vereceği." ifadelerini kullandı.





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