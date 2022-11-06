Şenol Güneş ilk yenilgisini aldı

Beşiktaş'ta ikinci dönemine geçtiğimiz hafta oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçıyla başlayan teknik direktör Şenol Güneş, ilk mağlubiyetini Galatasaray deplasmanında aldı.



Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın aldığı yenilgi, Güneş'in Beşiktaş'ın başında Galatasaray derbilerindeki 4. mağlubiyet oldu.



Derbideki yenilginin ardından Güneş, Beşiktaş'la birlikte 10. kez çıktığı Galatasaray maçlarında 5 kez kazanırken, 1 kez berabere kaldı. Bu maçın ardından Güneş, Galatasaray'a karşı 4. kez kaybetti.



