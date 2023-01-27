Şenol Güneş: 'Havamız bozulmasın'

Süper Lig'de 4'te 4 yaparak zirve yarışına tutunan Beşiktaş bugün Vodafone Park'ta ağırlayacağı Corendon Alanyaspor'u da yenerek hız kesmeden yoluna devam etmeyi hedefliyor.



Takımdaki ciddi eksikler ise Teknik Direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor. Saiss, Nathan Redmond ve Rosier'in cezalı, Josef de Souza ile Rachid Ghezzal'ın sakat olması kritik müsabaka öncesinde Güneş'i endişelendiriyor.



Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takımla yaptığı son toplantıda zirve yarışının içinde kalabilmek için Alanyaspor karşısında galibiyet serisini sürdürmek zorunda olduklarını ifade etti. Eksikler nedeniyle sınırlı bir kadroyla sahaya çıkacaklarının altını çizen Şenol Güneş'in, "Eksiğimiz çok ama kazanmaya mecburuz. Yakaladığımız iyi hava bozulmasın. Özellikle hücumda daha becerili olmalıyız" dediği öğrenildi.





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