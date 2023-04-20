Şenol Güneş formülünü belirledi

Trabzonspor deplasmanında altın değerinde 2 puan bırakan Beşiktaş cumartesi günü HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacağı maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren rakibini yenerek, zirve umutlarını son haftalara taşımak istiyor.



CENK TOSUN FORMASINA KAVUŞUYOR



Teknik Direktör Şenol Güneş kritik müsabakada ideal kadrosuna dönüş yapacak. Deneyimli hoca, Ümraniyespor'a karşı Trabzonspor maçından önce Süper Lig'de 5'te 5 yapan ekibi sahaya sürecek. Buna göre sol kasığındaki sakatlık düzelen kaptan Cenk Tosun'un yanı sıra cezası biten Amir Hadziahmetovic yine ilk 11'de yer alacak. Takımla çalışmalara başlayan Cenk Tosun cumartesi günü formasına kavuşacak. Cenk gibi Trabzon'da eksikliği çok hissedilen Hadziahmetovic de takımdaki yerini alacak.



GEDSON VE MAXIM YEDEK



Kaleyi yine son haftaların en başarılı ismi Mert Günok'a teslim edecek olan teknik patron Şenol Güneş, savunma hattını Onur - Saiss - Colley - Masuaku dörtlüsünden oluşturacak. Orta sahada Salih, Hadziahmetovic ve Redmond yer alacak. Hücumda ise Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar üçlüsü gol arayacak. Gedson Fernandes'in yanı sıra Alexandru Maxim büyük olasılıkla yedek soyunacak. Şenol Güneş bu isimlere ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.



