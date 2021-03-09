Senegalli oyuncuda kokain tespit edildi

Ülkemizde Adanaspor ve Osmanlıspor formaları da giyen Magaye Gueye'nin doping testlerinde kanında kokaine rastlandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Senegalli oyuncuda kokain tespit edildi
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09 Mart 2021 20:56
Ülkemizde Adanaspor ve Osmanlıspor formaları da giyen Magaye Gueye, Dinamo Bükreş'te "kokain skandalı"na karıştı.

Romanya Kupası'nda oynanan Steaua Bükreş ile Dinamo Bükreş arasındaki mücadelenin ardından yapılan doping testlerinde 30 yaşındaki oyuncuda kokain tespit edildiği ifade edildi.

Oyuncuya verilecek cezanın ise yapılacak detaylı kontrollerin ve itirazın sonucunun sonrasında belli olacağı kaydedildi.

2015-2019 yılları arasında Adanaspor ve Osmanlıspor'da oynayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 maçta 3 gol attı.



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