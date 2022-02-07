Senegal'de 'şampiyonluk günü' resmi tatil oldu

Afrika Kupası'nı kazanan Senegal'de Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Şubat'ın resmi tatil ilan edildiği kaydedildi.



Başkent Dakar'da taraftarlar sabahın ilk ışıklarına kadar cadde ve sokaklarda sevinç gösterilerine devam etti, uzun kortejler oluşturdu.



Öte yandan Senegal Milli Futbol Takımı'nın yerel saat ile 13.00'de Dakar'a geleceği belirtildi.



"Teranga'nın Aslanları" lakabıyla bilinen Milli Takım'ın salı günü de Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edileceği öğrenildi.





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