10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-344'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-042'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-043'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'nde yarı finalde

Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'nde yarı finale yükseldi.

10 Ağustos 2025 13:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'nde yarı finalde
Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi NHCard PBA Charity Championship etabı çeyrek finalinde Koreli rakibi NS Kim'i setlerde 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Türk bilardo tarihinin usta isimleri arasında yer alan Semih Saygıner son olarak PBA NHCard Charity etabına katıldı. Çeyrek finale kalma başarısı gösteren Usta bilardocu, Koreli rakibi NS Kim'i setlerde 3-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Aynı zamanda çekilen her 5 sayı ve üstü seriler için sponsor tarafından ihtiyaç sahibi insanlar ile ilgili çalışan bir vakfa gıda bağışında bulunulan turnuvada, 2025 yılı PBA Dünya Şampiyonu Saygıner'in yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak diğer çeyrek final maçları sonrası belli olacak. Yarı final maçları ise 11 Ağustos pazartesi günü oynanacak.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
