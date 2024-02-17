'ta bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren ve adı başta Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılmaya başlayan'un menajeri Murat Teber, Takvim'den Emrah Karalinç'e özel açıklamalarda bulundu.İşte o açıklamalar...Semih'in Fernando Santos ile iyi bir ilişkisi var. Semih, çalıştığı tüm hocalarına saygılı, pozitif bir futbolcu. Ayrıca Semih'in mütevazı bir yapısı var. Genç ama tecrübeli bir oyuncu. Genç olduğunun farkında ve her geçen gün olgunlaşmaya devam ediyor.15 yaşından beri beraber çalışıyoruz. Genetik açıdan bir avantajı vardı. Gelişime müsaitti. Kendisi 3 performans hocasıyla çalıştı. Umut Özalp, Mustafa Şahin gibi isimler ona büyük katkıda bulundu. 2 ayda bir teste girdiği bir dönem oldu. Gelişimini çok yakından takip ettik. Atletizm hocasıyla da çalışmalar yaptık. Semih, ailesi İstanbul'da olmasına rağmen 14 yaşından beri tesislerde kalan bir futbolcu. Çok sıkı çalışmalar yaptı. Semih tam anlamıyla bir tesis çocuğudur.Semih şu anda Beşiktaş'ta mutlu ve uzun vadeli bir sözleşmesi var. Bonservis bedelinin ne kadar olduğu ile ilgili sorunun muhatabı Beşiktaş Kulübü'dür. Halen gelişmekte olan bir futbolcu. Beşiktaş'ı çok seviyor. Samet Aybaba ve yönetimle de iyi bir diyaloğu var. Beşiktaş'ı sahipleniyor ve önceliği Beşiktaş. Kafamızda şu anda bonservis bedeli değil, iyi futbol oynaması var. Ayrıca EURO 2024'te A Milli Takım ile birlikte yer alması bizi çok mutlu eder. Biz, milli takım tercihlerine saygı duyuyoruz. Elbette, sürece bağlı bu konu gelişecektir.Transfer haberlerine kulaklarını tıkamış durumda. Bu konuda zaten Beşiktaş'ın söz hakkı olduğunu unutmamak gerek. Bizim hedefimiz sürdürülebilir bir başarı elde etmek. Semih şu anda gol atmaya, asist yapmaya ve iyi bir performans göstermeye odaklanmış durumda. Semih'in önceliği Beşiktaş.