Semih Kılıçsoy için geri sayım!

Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy, kariyerine İtalya'da devam etmeye hazırlanıyor.
ANLAŞMANIN ŞARTLARI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş ve Cagliari, 19 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı.
Cagliari, Semih için satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Beşiktaş'a 12 milyon euro ödeyecek. İki kulüp arasındaki anlaşmada 2 milyon euro bonus da yer alıyor.
Cagliari, satın alma opsiyonunu kullanması durumunda bir sonraki satıştan Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.
Semih'in Cagliari'ye transferi, Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçının ardından resmiyet kazanacak.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Semih Kılıçsoy'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
ANLAŞMANIN ŞARTLARI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş ve Cagliari, 19 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı.
Cagliari, Semih için satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Beşiktaş'a 12 milyon euro ödeyecek. İki kulüp arasındaki anlaşmada 2 milyon euro bonus da yer alıyor.
Cagliari, satın alma opsiyonunu kullanması durumunda bir sonraki satıştan Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.
Semih'in Cagliari'ye transferi, Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçının ardından resmiyet kazanacak.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Semih Kılıçsoy'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.