Semih Güler: 'Konuşmaya gerek yok, gördünüz'

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Adana Demirspor 33'üncü dakikada sahadan çekildi.
Adana Demirspor'un oyuncusu Semih Güler sahadan çekilmeleriyle ilgili açıklamalar yaptı.
Semih Güler, stattan çıkarken Galatasaray'ın kazandığı penaltı sorusuna, "Konuşmaya gerek yok, gördünüz" cevabını verdi.
Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Adana Demirspor 33'üncü dakikada sahadan çekildi.
Adana Demirspor'un oyuncusu Semih Güler sahadan çekilmeleriyle ilgili açıklamalar yaptı.
Semih Güler, stattan çıkarken Galatasaray'ın kazandığı penaltı sorusuna, "Konuşmaya gerek yok, gördünüz" cevabını verdi.