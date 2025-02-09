Semih Güler: "Konuşmaya gerek yok, gördünüz"

Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler sahadan çekilmeleriyle ilgili konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Semih Güler: 'Konuşmaya gerek yok, gördünüz'
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09 Şubat 2025 21:42
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu.

Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Adana Demirspor 33'üncü dakikada sahadan çekildi.

Adana Demirspor'un oyuncusu Semih Güler sahadan çekilmeleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Semih Güler, stattan çıkarken Galatasaray'ın kazandığı penaltı sorusuna, "Konuşmaya gerek yok, gördünüz" cevabını verdi.
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