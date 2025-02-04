Semih Erden basketbolu bıraktı

A Milli Takım formasıyla oynadığı basketbolla hafızalara kazınan Semih Erden kariyerine son noktayı koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Semih Erden basketbolu bıraktı
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04 Şubat 2025 16:33

Bir dönem NBA'de de forma giyen milli basketbolcu Semih Erden kariyerine son verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erden, artık genç sporculara yol göstermek istediğini dile getirdi.

KARİYERİ

Millli basketbolcu, kariyerine Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa, İBB Spor, Karşıya, Türk Telekom ve son olarak Bursaspor Yörsan'da forma giydi.

Öte yandan NBA'da ise 2010-2011 yıllarında Boston, 2010-2011, 2011-2012 yıllarında ise Cleveland forması giydi.

İşte Semih Erden'in o açıklaması:



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