12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Semedo: "Benfica eski takımım ama Fenerbahçe için hazırım!"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo, Feyenoord galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada takımın oyun sistemine hızlı adapte olduğunu belirtirken, Play-off'ta karşılaşacakları eski takımı Benfica'ya karşı oynamaya da hazır olduğunu söyledi.

12 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord karşısında alınan galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni transferlerden olan Semedo, takımın oyun planına kısa sürede adapte olduğunu vurguladı.

"Bizler profesyonel oyuncularız. Hocamız hangi sistemde oynamamızı isterse ona en iyi şekilde adapte olmak zorundayız. Bu takımda da bunu sahaya yansıtabilecek kalite fazlasıyla var" diyen tecrübeli savunmacı, fiziksel durumu hakkında da konuştu:

"Kendimi iyi hissediyorum ama fiziksel olarak daha iyi olabilirim. Zamanla en üst seviyeye çıkacağım."

Fenerbahçe'de olmaktan memnun olduğunu belirten Semedo, kulüpteki ortamdan oldukça etkilendiğini söyledi:

"Buraya geldiğim andan itibaren çok iyi karşılandım. Takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları çok yardımcı oldu. Ayrıca Portekizce konuşan birçok oyuncunun olması da adaptasyonumu kolaylaştırdı. Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istedim ve burada olduğum için mutluyum."

"BENFICA ESKİ TAKIMIM AMA F.BAHÇE İÇİN HAZIRIM"



Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki rakibi Benfica hakkında da değerlendirmelerde bulunan Semedo, eski takımına karşı mücadele etmenin kendisi için özel olacağını dile getirdi:

"Benfica büyük bir kulüp. Hazırlık maçında karşılaştık ama şimdi çok daha hazır durumdayız. Açıkçası rövanş maçını evimizde oynamak isterdim. Benfica benim eski takımım olabilir ama ben artık Fenerbahçe'nin renklerini savunuyorum ve bu mücadeleye hazırım." 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
