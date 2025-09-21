20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-0
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-1

Selçuk Şahin'den hakem eleştirisi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

calendar 21 Eylül 2025 00:29 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 00:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk Şahin'den hakem eleştirisi!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Selçuk Şahin, karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Buraya gelirken çok arada kaldım. Hakem hakkında konuşmayı çok seven bir teknik adam değilim. 5 haftadır ağzımdan hakemle alakalı hiçbir şey duymadınız. Hep oyunu konuşan, oyunla alakalı neleri doğru neleri yanlış yaptığımızı değerlendiren bir teknik adamım ama bugün artık çok zorlandığım bir ana geldik. Çünkü hakemin 50. dakikada rakip oyuncuyu atamaması, korkaklığı kabul edilebilir bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Selçuk Şahin, bu sezon ciddi hakem hataları olmasına rağmen bugüne kadar bu konuda ağzından tek kelime çıkmadığını belirterek, şunları kaydetti:


"Beşiktaş maçında 90. dakikada tüm kamuoyunun penaltı dediği pozisyon verilmedi. Alanyaspor maçında benim oyuncumdan gelen top, benim oyuncumun eline çarpıyor, penaltı veriyor. Geçen hafta Galatasaray'a gol atıyoruz, 8 saniyede karar veriliyor. Bu hafta 50. dakikada rakip oyuncuyu atamıyor. Kulüp ve teknik adam olarak hakemi konuşan bir yapıya sahip değiliz. Daha çok oyunu konuşalım ama müsaade etmiyorlar. 5 hafta dayanabildim. Maçın ilk yarısında hatalarımız oldukça fazlaydı. İkinci yarı maçı çevirebilmek için risk aldım, skoru alabilecek pozisyonlar da bulduk ama golü atamadık. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Neyi doğru, neyi yanlış yaptığımızın analizini yapacağız. Neyi doğru neyi yanlış yaptıklarını başkalarının da analiz etmesini tavsiye ediyorum."

"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Şahin, "Bunu kulüple tabii ki otururuz değerlendiririz. Baktık işler yürümüyor tabii ki gerekli kararı alacak yapıya sahibim. Şu an asla böyle bir düşünce içinde değilim. Kolay pes etmeyi seven bir insan değilim. Böyle bir istek gelirse, bunun daha doğru olacağı kararı çıkarsa saygı duyarım." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
