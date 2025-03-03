Süper Lig'de 26. hafta maçında Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ile Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Gaziantep FK oldu.Gaziantep FK maçın 52. dakikasında Emmanuel Boateng'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Eyüpspor, 65'te Tayfur Bingöl ile durumu 1-1 yaptı. Ancak Gaziantep FK'da Emmanuel Boateng, 78. dakikada yeniden sahneye çıktı ve attığı kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi.Maçın 90+4. dakikasında fileleri havalandıran David Okereke, Gaziantep FK'nın maçı 3-1 kazandığını ilan etti.Eyüpspor'un sol beki Caner Erkin, 90+9. dakikada kırmızı karta oyun dışında kaldı.Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 32'ye yükseltti. Son dört haftada sadece 1 puan alabilen ve kötü gidişe engel olamayan Eyüpspor 40 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta programında Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Konyaspor'u ağırlayacak.Selçuk İnan ile Arda Turan, A Milli, Ümit Milli ve Manisaspor'da 59 kez birlikte oynadılar. Futbolculuk kariyerlerinde 8 kez ise rakip oldular.Ligin ilk yarısında oynanan maçı Arda Turan'lı Eyüpspor 3-2 kazandı. Selçuk İnan'lı Gaziantep FK, rövanşı almış oldu.3. dakikada Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği uzun pasla sağ kanatta buluşan Sorescu'nun plase vuruşunda topu kaleci Berke Özer kornere gönderdi.6. dakikada Ampem'in gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Yalçın Kayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.9. dakikada Daubin'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topa Okereke'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.39.⁠ ⁠dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.43.⁠ ⁠dakikada Emre Mor'un sağ kanattan gönderdiği topla buluşan Thiam'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan çeldi.45+1. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.52.⁠ ⁠dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Boateng'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-065.⁠ ⁠dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest atışta ceza sahasında iyi yükselen Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-176.⁠ ⁠dakikada Okereke'nin sağ kanattan ceza sahasına çıkardığı topla buluşan Maxim'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.78.⁠ ⁠dakikada Lungoyi'nin sağ kanattan ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer uzaklaştırdı. Boateng, önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 2-190+4. dakikada da Emre Taşdemir'in soldan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Okereke'nin ayak dışıyla yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 3-1GaziantepAlper Akarsu, Mehmet Emin Tuğral, Gökmen BaltacıMustafa Burak Bozan, Bruno, Arda Kızıldağ, Husic, Ndiaye, Daubin (Dk. 72 Ogün Özçiçek), Maxim (Dk. 86 Semih Güler), Lungoyi (Dk. 90+1 Emre Taşdemir), Sorescu, Okereke, Halil Dervişoğlu (Dk. 46 Boateng)Berke Özer, Umut Meraş, Claro, Vezo, Dorukhan Toköz (Dk. 58 Emre Akbaba), Stepanenko (Dk. 58 Tayfur Bingöl), Ampem (Dk. 83 Umut Bozok), Yalçın Kayan, Emre Mor, Halil Akbunar (Dk. 58 Caner Erkin), ThiamDk. 52 ve 78 Boateng, Dk. 90+4 Okereke (Gaziantep FK), Dk. 65 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor)Dk. 90+9 Caner Erkin (ikas Eyüpspor)Dk. 13 Dorukhan Toköz, Dk. 22 Yalçın Kayan, Dk. 41 Emre Mor, Dk. 90+4 Berke Özer (Eyüpspor), Dk. 63 Lungoyi (Gaziantep FK)