Sekidika için iki teklif birden!

Fatih Terim'in son maçlarda kurtarıcı olarak sahaya sürdüğü genç kanat oyuncusu Sekidika'ya, Konyaspor ve Denizlispor talip oldu

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sekidika için iki teklif birden!
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26 Ocak 2021 11:39
Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Jesse Sekidika'ya, Süper Lig ekibi Konyaspor ile Denizlispor talip oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Onyekuru transferi sonrasında Sekidika'yı kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. İki kulübün talip olduğu 24 yaşındaki Nijeryalı'nın daha fazla forma giyip tecrübe kazanması hedefleniyor.  Oyuncunun durumu yakın zamanda içerisinde belli olacak.

Benfica altyapısında da forma giyen ve Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan bedelsiz kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Nijeryalı, bu sezon 7 maçta 149 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı. 

 


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