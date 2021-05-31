Seferovic, Beşiktaş için yüksekten uçtu!

Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapattı. Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde başarı için kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmenin planlarını yapıyor.



İç transferde Ghezzal, Rosier ve Aboubakar ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Haris Seferovic'in durumunu sordu.



Geçtiğimiz yaz gündeme gelen Benficalı Haris Seferovic için yeniden nabız yoklayan Beşiktaş, 7 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncunun da 3.5 milyon euro maaşıyla karşılaşınca transferden geri çekildi.



Benfica, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni üçüncü sırada tamamlarken 29 yaşındaki Boşnak asıllı İsviçreli forvet, takımına 22 gol ve 7 asistlik katkı yapmıştı.



