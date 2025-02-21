Şef stoper Skriniar'dan skor siftahı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu play-off'unda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.
Belçika'da Fenerbahçe'nin 2. golüne stoperler damga vurdu.
63. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Milan Skriniar'ın kafayla kaleye paralel gönderdiği topa Yusuf kafayla dokundu ve ağlara gönderdi.
30 yaşındaki Slovak yıldız stoper, böylece Fenerbahçe formasıyla 6. maçında ilk skor katkısını yaptı.
Belçika'da Fenerbahçe'nin 2. golüne stoperler damga vurdu.
63. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Milan Skriniar'ın kafayla kaleye paralel gönderdiği topa Yusuf kafayla dokundu ve ağlara gönderdi.
30 yaşındaki Slovak yıldız stoper, böylece Fenerbahçe formasıyla 6. maçında ilk skor katkısını yaptı.
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