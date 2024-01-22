Scott McTominay: 'Tarihin en iyisi Lionel Messi'

Manchester United'ın, İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay flaş açıklamalarda bulundu.



Katıldığı bir programda kendisine gelen, "Tarihin en iyi oyuncusu kim?" sorusuna Scott McTominay, Lionel Messi cevabını verdi.



Cristiano Ronaldo ile Manchester United'da 1.5 sezon top oynayan Scott McTominay'ın bu cevabı, İngiliz taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.



