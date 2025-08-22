22 Ağustos
Schröder: "Ten rengimden ötürü, Almanya'da asla Dirk kadar sevilmeyeceğim"

Sacramento Kings'in oyun kurucusu Dennis Schröder, Alman basketbolunun en başarılı isimlerinden biri olmasına rağmen, ülkesinde asla Dirk Nowitzki kadar sevgi görmeyeceğini düşünüyor.

Stern dergisine verdiği röportajda Schröder, bunun sebebinin ten rengi olduğunu açıkça dile getirdi:

"14 yaşındayken 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Dirk'ün Alman bayrağını taşımasını televizyonda izliyordum. 'Ne kadar havalı, bundan daha büyük bir onur olamaz' diye düşünmüştüm. Bu büyük bir onur, ama benim için asla Dirk'le aynı olmayacak. Çünkü ben koyu tenliyim."


Almanya Milli Takımı'nın kaptanı olan Schröder, kişisel kariyerinde ve milli takım düzeyinde pek çok başarıya imza atmasına rağmen, bazı Alman basketbol efsanelerinin gördüğü sevgiyi hiçbir zaman göremeyeceğini ifade etti.

Schröder, aynı röportajda yaklaşan EuroBasket hedeflerini de net bir şekilde ortaya koydu:

"Hedefimiz şampiyonluk. Buna inanmasaydım turnuvada oynamaz, zamanımı Braunschweig'da geçirirdim."

