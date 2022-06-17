Savaşa rağmen hala güçlüler

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle 6 aydır resmi maça çıkmayan, buna karşılık 31 özel karşılaşma oynadı. Son olarak 33 gün önce Estonya ekibirakip oldu ve hazır görüntüsüyle dikkat çekti.Kiev'in en önemli futbolcusu. 24 yaşındaki solak futbolcu sağ kanatta görev alıyor. Bu sezon 25 maça çıkan Ukraynalı,Genç yıldızın piyasa değeri iseDinamo Kiev'in tam 8 futbolcusu Ukrayna Milli Takımı'na davet edildi.Takımdaki birçok futbolcu çeşitli takımlara kiralık olarak gönderildi ve maç eksiği yaşamamaları sağlandı. Kiralık olarak giden oyuncular Dinamo Kiev'e geri dönecekler.Ukrayna ekibinin sol bekitransfer olurken sol kanat Carlos de Pena ise Internacional takımına bedelsiz gitti.Bu sezon Ukrayna Ligi'ne ara verilene kadar 18 maça çıkan Kiev 47 kez rakip fileleri havalandırıp, 9 gol yedi ve 45 puanla ligiAyrıca ligin en az gol yiyen takımı unvanını aldı.Takımın teknik patronugenellikle 4-2-3- 1 sistemini tercih ediyor. 25 yaş ortalamasına sahip olan Kiev, 97 milyon euro kadro değerine sahip.geçen sezonki takımı Benfica, Devler Ligi gruplarında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmiş, deplasmanda 0-0 berabere kalırken evinde ise 2-0 kazanmıştı. Benfica gruptan çıkmış, Ukrayna temsilcisi son sırada kalmıştı.