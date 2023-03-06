Sassuolo, 2-2'ye yakalandı ama kazandı!

İtalya Ligi'nde Sassuolo 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Cremonese'ye karşı 2-2'ye yakalandı. Ancak Sassuolo maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı bildi.

Haber; Sporx.com
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Sassuolo, 2-2'ye yakalandı ama kazandı!
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06 Mart 2023 22:30
İtalya Serie A'nın 25. hafta karşılaşmasında Sassuolo, sahasında Cremonese ile karşı karşıya geldi.

Sassuolo, 2-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'ye yakalandı. Pes etmeyen Sassuolo, 90. dakikada galibiyet golünü atarak maçı 3-2 kazandı.

Sassuolo, 26. dakikada ARmand Lauriente ve 41. dakikada Davide Frattesi ile 2-0 öne geçti. Konuk ekip Cremonese bu gollere 62 v 83. dakikalarda Cyriel Dessers ile karşılık verdi.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Nedim Bajrami attı.

Sassuolo'da milli futbolucumuz Mert Müldür, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Sassuolo 30 puana yükseldi. Cremonese 12 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Sassuolo, Roma deplasmanına gidecek. Cremonese, sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.

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