Sarunas Jasikevicius: 'Şutlar girince işimiz çok kolaylaştı'

THY EuroLeague'in 20. haftasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 90-73 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, iyi oynayıp maçı kazandıklarını söyledi.



İyi savunma yaptıklarını söyleyen Saras, "Bence maç genelinde yarı sahada iyi savunma yaptık, ikinci çeyrekte ise hızlı hücumlardan kolay sayılar yedik. Hücumda ise bulduğumuz şutları isabete çeviremedik. Son çeyrekte şutları sokmaya başladık ve işimiz kolaylaştı, savunmada da rakibimizi durdurduk. Harika bir galibiyet değildi ama sonuçta kazandık." ifadelerini kullandı.



Top kayıplarına dikkat çeken Jasikevicius, "Bir sonraki maç için neleri değiştirmemiz gerektiğini şu an bilmiyorum, muhtemelen maçın analizini yaptıktan sonra daha net fikirlerim olacak. Mücadele ettiğimiz zaman kolay sayılar buluyoruz, mücadeleyi bırakmamamız gerekiyor. Ayrıca top kayıplarına dikkat etmemiz lazım. Bizim için en önemli iki nokta bu, bu konuların üzerinde çalışacağız." dedi.



Sarunas Jasikevicius, müsabakanın ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Jasikevicius, "Taraftarları ve oyuncuları tebrik ederim. Bazı zor dakikaları iyi oynadık. İlk ve son çeyrekte savunmada iyi performans gösterdik. 2. ve 3. çeyrekte ise savunma yaparken zorlandık. Sonrasında iyi basketbol oynayıp maçı kazandık." diye konuştu.



