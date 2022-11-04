Santos: 'Ronaldo için endişelendim'

Manchester United'da bu sezon düzenli olarak ilk 11'de oynayamayan Cristiano Ronaldo için bir itiraf geldi.



Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Manchester United'da Ronaldo'nun tek başına antrenman yapacağının açıklanmasının ardından oyuncusu için endişelendiğini söyledi.



Santos, "Meslektaşlarımın çalışmalarına karışmıyorum (Erik ten Hag) ama bildiğim bir şey var, iki ay önce bana Ronaldo'nun düzenli oynayamadığını söyleseydiniz... Ancak durum bugün farklı. Ronaldo, teknik direktörle konuştuktan sonra oynamaya başladı. Sadece Avrupa Ligi'nde değil, ligde de son birkaç maçta oynadı" dedi.



68 yaşındaki teknik adam, "Ronaldo için endişelendiğim bir an oldu. Takımla birlikte antrenman yapamacağını söylediklerinde, onun için endişelendim. Tek başına antrenman yapması onun için çok zor olurdu. Ancak yine de oynayacak daha çok maçı var" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Manchester United'ın Tottenham'ı 2-0 yendiği 19 Ekim'de oynanan lig maçında oyuna alınmayan ve karşılaşmanın bitmesini beklemeden son dakikalarda soyunma odasına giden Ronaldo, Hag'ın talimatıyla bir süre antrenmanlarını tek başına sürdürmüştü. Daha sonra Ronaldo ile Hag arasında yapılan görüşmelerin ardından hatalı olduğunu kabul eden Portekizli futbolcu affedilmişti.



