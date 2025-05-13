Şansal Büyüka: 'Fenerbahçe'de imza tamam, zaman yanlış'

Türk futbolunun duayen isimlerinden Şansal Büyüka, Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TRT'de yaptığı açıklamalara ve camiada yükselen olağanüstü genel kurul taleplerine Nefes Gazetesi'ndeki köşesinde değinen Büyüka, çarpıcı tespitlerde bulundu.
"İMZA TAMAM, ZAMAN YANLIŞ!"
Fenerbahçe'de bazı genel kurul üyelerinin Başkan Ali Koç ve yönetimini olağanüstü kongreye götürmek için imza toplamaya başlamasına saygı duyduğunu belirten Büyüka, sürecin zamanlama açısından kulübe zarar verebileceğini söyledi.
"Bu kadar geç kalmış bir kongreden Fenerbahçe'ye hayır gelmez" diyen usta kalem, temmuz başına sarkacak bir seçim sürecinin, kulübü Avrupa arenası ve transfer döneminde geri düşürebileceğini vurguladı.
"TAKIMI HIZLANDIRACAĞIZ" SÖZÜ YETERLİ Mİ?
Ali Koç'un TRT'de kullandığı "Takımı hızlandıracağız" sözünü doğru bir tespit olarak yorumlayan Büyüka, Mourinho'nun futbol anlayışıyla bu hedefin ne kadar örtüştüğü konusunda ise soru işaretleri olduğunu dile getirdi:
"Mourinho Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk sözlerinden biri 'Bu takım çok yavaş oynuyor' olmuştu ama kendisi bile bunu düzeltemedi. Kontrollü futbola bayılan bir teknik adamdan hız beklemek ne kadar gerçekçi?"
"EN DEĞERLİ KADRO ŞAMPİYON KADRODUR"
Ali Koç'un "En değerli kadroyu kurduk" ifadesine de değinen Büyüka, kadro değeriyle başarı arasında doğrudan bir bağ kurmanın hatalı olabileceğini söyledi.
"İngiltere'de 10. sırada transfer harcaması yapan Liverpool, kendisinden çok daha fazla harcayan 9 takımı geçip şampiyon oldu. Gerçek şu: En değerli kadro, şampiyon olan kadrodur."
"FENERBAHÇE'DE POZİTİF HAVA EKSİKLİĞİ VAR"
Büyüka, takım içindeki atmosferin de beklentileri karşılamadığını savundu.
"Bazı futbolcuların Mourinho'yu istemediği konuşuluyor. Dışarıya yansıyan görüntüler de bu dedikoduları doğrular gibi. Fenerbahçe'de sıcaklık, samimiyet, pozitif hava eksikliği çok net hissediliyor."
"ASIL SORUN MOURINHO"
Transfer döneminin yaklaştığını hatırlatan Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin en büyük meselesinin yapılacak transferler değil, teknik direktör Mourinho olduğunu savundu.
"Mourinho'nun Türk futboluna yukarıdan bakan tavrı, Galatasaray takıntısı, sürekli on bir değiştirmesi, yan pas-geri pas futbolu ve nobranlığı sürdüğü sürece, yapılan transferler hiçbir anlam ifade etmez. Ali Koç'un önündeki en büyük sorun transfer değil, Mourinho."
Şansal Büyüka: "Fenerbahçe'de imza tamam, zaman yanlış"
Şansal Büyüka, olağanüstü kongre sürecinden Ali Koç'un açıklamalarına, Mourinho'nun futbol anlayışından takım içi havaya kadar birçok konuda dikkat çeken yorumlar yaptı.
Türk futbolunun duayen isimlerinden Şansal Büyüka, Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TRT'de yaptığı açıklamalara ve camiada yükselen olağanüstü genel kurul taleplerine Nefes Gazetesi'ndeki köşesinde değinen Büyüka, çarpıcı tespitlerde bulundu.
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