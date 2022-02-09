Sankhare: 'Güvenliğim için endişeleniyorum'

GZT Giresunsporlu Younousse Sankhare, L'Equipe'e verdiği röportajda kendisini güvende hissetmediğini anlattı.



Senegalli oyuncu yaptığı açıklamada Giresunspor'a geldiği 6 ayın ardından Fransız basınına konuştu. Yaptığı açıklamada Giresun'da yaşadığı evin elektriklerinin kesik olduğunu, internete de giremediğini ve kendisii güvende hissetmediği günler geçirdiğini anlattı.



Maaşına denk gelen para cezaları da aldığını belirten Sankhare, "Sportif Direktör dairemi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olabilecek her türlü baskıyı yapıyorlar. Başkan bana açıkça tehditler savurdu." sözlerini anlattı.



"GÜVENLİĞİM İÇİN ENDİŞELENİYORUM"



Antrenmanlarını farklı bir sahada yaptığını belirten ve buraya giderken korku yaşadığını belirten Sankhare, "Bazen güvenlik olmuyor ve oraya tek başına gitmek zorunda kalıyorum. Antrenman sahasına şüpheli insanların geldiğini görüyorum, bu beni korkutuyor. Güvenliğim için endişeleniyorum, sakin değilim. Başkan bana 'Taraftarlar sana çok kızgın. Bundan sonra başına gelebileceklerden ben sorumlu değilim' dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.



"BAŞKAN ADRESİNİ AÇIKLAMAKLA TEHDİT ETTİ"



Sankhare'nin avukatı da L'Equipe'e konuşarak, "Onu göndermek için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını gördük. Bu şizofrenik bir davranış. Başkan Sankhare'nin adresini taraftara açıklayabileceğini söyledi ki en büyük korkumuz da bu olur. Ona halka açık yerlerde dolaşmasını, asla yalnız kalmaması gerektiğini söyledim. Büyükelçilikle temas kurduk ve bekliyoruz" açıklamasını yaptı.





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