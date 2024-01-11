Samsunsporlu futbolculardan açıklama: 'İstediğimizi yapamadık'

Samsunspor'da Youssef Bennaser ve Alim Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.



Youssef Bennaser yaptığı açıklamada, "İlk yarıda iyi oynadık diyemem çünkü çok pzosiyona giremedik. İkinic yarı daha iyiydik, reaksiyon verdik ve pozisyona girdik. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıp kazanmaya odaklanacağız." dedi.



Alim Öztürk ise, "Burası bizim içinde değil herkes için zor deplasman. Maalesef bizim için iyi gitmedi. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. İkinci yarı oynamaya çalıştık ama istediğimizi yapamadık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.





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