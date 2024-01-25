Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Zeki Yavru ve 57. dakikada Ercan Kara attı.



Samsunspor, bu sonuçla birlikte son 3 haftada 7 puan topladı ve puanını 25'e yükseltti. Ligde oynadığı son 7 maçta mağlup olan Kayserispor ise 26 puanda kaldı.



Samsunspor ligde gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun yaklaşık 25 metreden orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın bacakları arasından fillerle buluştu. 1-0



25. dakikada ceza sahası çizgi üzerinde topla buluşan Tait'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



37. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki Fofana'nın ara pasında Ercan Kara, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Bilal Bayazıt'ın göğsüne çarpan top oyun alanına geri döndü.



43. dakikada ev sahibinin kazandığı penaltı VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Samsunspor atağında Ercan Kara'nın pasında Holse, ceza sahasına girer girmez Attamah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından Altay, penaltıyı iptal ederek serbest vuruş verdi.



Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 üstün bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI )





57. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takımın sağ taraftan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine ortasına iyi yükselen Ercan Kara, kafayla topu kaleci Bilal Bayazıt'ın elleri arasından ağlara gönderdi. 2-0



67. dakikada konuk takımın atağında Gökhan Sazdağı'ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Okan Kocuk, bloke etti.



89. dakikada Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'ın pasında Kolovetsios'un ceza sahası dışından yerden sert şutunda topu kaleci Okan Kocuk, çizgi üzerinden yatarak kontrol etti.



90+2. dakikada ev sahibi takım mutlak pozisyonu kaçırdı. Ani gelişen atakta Soner Aydoğdu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt'a çarpan meşin yuvarlak taca çıktı.



Karşılaşmayı Samsun ekibi 2-0 kazandı.



Stat: Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Fofana (Dk. 61 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 61 Muhammed Gümüşkaya), Tait (Dk. 80 Osman Çelik), Bola, Zeki Yavru (Dk. 70 Haluk Mustafa Tan), Holse, Satka, Taylan Antalyalı (Dk. 70 Benasser), Ercan Kara



Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mane (Dk. 76 Hayrullah Erkip), Carole, Ramazan Civelek (Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım), Aylton, Ackah (Dk. 60 Ali Karimi)



Goller: Dk. 10 Zeki Yavru, Dk. 57 Ercan Kara (Yılport Samsunspor)



