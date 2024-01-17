Samsunspor, uzatmalarda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatmaya giden maçta Samsunspor, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti ve tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, uzatmalarda turladı!
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17 Ocak 2024 19:36
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Alanyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-1'lik skorla Samsunspor oldu.

Alanyaspor, 16. dakikada Eren Altıntaş ile 1-0 öne geçti. Samsunspor, bu gole 74. dakikada Muhammed Gümüşkaya ile cevap verdi.

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 tamamlandı ve maç uzatmaya gitti.

Samsunspor, 91. dakikada Soner Aydoğdu ile 2-1 öne geçti. Karadeniz temsilcisi 120+1'de Muhammet Ali Özbaskıcı'nın golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Samsunspor, bu skorla Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Alanyaspor, turnuvaya veda etti.

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