Samsunspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Kırmızı - Beyazlıların deplasmanda adete bileği bükülmüyor. Samsunspor , deplasmanda Gaziantep FK, Hatayspor, Çaykur Rizespor'un ardından Adana Demirspor'u da kendi sahasında 1-3'lük skorla yenerek, tarihi bir rekoru yakaladı.



Samsunspor deplasmanda üst üste 4 galibiyetin yanı sıra, Ligde bütün deplasman maçlarını kazanıp sadece 1 gol yedi. Tarihin ise en iyi Süper Lig başlangıcına imza attı.

