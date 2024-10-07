Samsunspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Samsunspor oynadığı 4 deplasman maçında da galip gelerek, Tarihin en iyi Süper Lig başlangıcını yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor
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07 Ekim 2024 13:13
Kırmızı - Beyazlıların deplasmanda adete bileği bükülmüyor. Samsunspor, deplasmanda Gaziantep FK, Hatayspor, Çaykur Rizespor'un ardından Adana Demirspor'u da kendi sahasında 1-3'lük skorla yenerek, tarihi bir rekoru yakaladı.

Samsunspor deplasmanda üst üste 4 galibiyetin yanı sıra, Ligde bütün deplasman maçlarını kazanıp sadece 1 gol yedi. Tarihin ise en iyi Süper Lig başlangıcına imza attı.
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